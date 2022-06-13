Как правильно пользоваться электровелосипедом, чтобы не получить штраф?

Департамент полиции и погранохраны решил на своей странице в фейсбуке напомнить, что велосипед – это транспортное средство, имеющее не менее двух колес и приводимое в движение мускульной силой находящегося на нем человека или людей с помощью педалей или ручных рычагов. Велосипед может быть также оснащен электродвигателем, номинальной мощностью не больше 0,25 киловатт. Важный момент, что мощность мотора должна уменьшаться по мере увеличения скорости транспортного средства и отключаться полностью, если водитель перестает крутить педали или достигает скорости в 25 километров в час.

В случае, если мощность двигателя электровелосипеда больше 250 ватт, но заводская скорость не превышает 25 км/ч, то это мини-мопед. А если максимальная скорость электровелосипеда выше 25 км/ч, то это уже мопед.

Важно знать, что мопеды являются транспортными средствами. Следовательно, они должны быть зарегистрированы. Для управления мопедом требуется водительское удостоверение минимум категории AM (водительское удостоверение не требуется для лица, родившегося до 1 января 1993 года). Передвигаться на незарегистрированном транспортном средстве по дорогам общего пользования запрещено.

В случае, если мощность электродвигателя вашего велосипеда превышает 4 киловатта или максимальная скорость превышает 45 км/ч, то это уже мотоцикл.

Полиция напоминает, что покупая электрический велосипед или собирая его самостоятельно, следует ознакомиться с правилами, чтобы избежать проблем в будущем. Также они приводят в пример случай из недавней практики, когда ребенку на день рождения подарили электровелосипед. Мощность двигателя этого „велосипеда“ составляла 7 киловатт и он мог развить скорость до 80 км/ч. Такой подарок попадает исключительно под категорию мотоциклов.

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