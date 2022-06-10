10.06.2022, 14:56
В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на сланцевой шахте в волости Алутагузе произошел несчастный случай с мужчиной, выполнявшим буровые работы.
Полученные 57-летним мужчиной травмы оказались настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось.
Для расследования причин несчастного случая на производстве полиция возбудила уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса о несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью или смерть человека.