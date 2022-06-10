ЧП и криминал
10.06.2022, 14:56

В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий

 
Põlevkivi kaevandus. Pilt on antud loole illustreeriv.
Põlevkivi kaevandus. Pilt on antud loole illustreeriv.
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на сланцевой шахте в волости Алутагузе произошел несчастный случай с мужчиной, выполнявшим буровые работы.

Полученные 57-летним мужчиной травмы оказались настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось.


Для расследования причин несчастного случая на производстве полиция возбудила уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса о несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью или смерть человека.

RusDelfi
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