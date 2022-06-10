В Таллинне выступит боец, нокаутировавший Майка Тайсона

47-летний Уильямс будет сражаться против многократного чемпиона Эстонии Майта Метсиса.

Всего за один вечер можно будет увидеть семь профессиональных боксерских поединков. Ирландец Томми Маккарти собирается одержать быструю победу в шестираундовом матче против латыша Паулса Вилбергса. Другой ирландец, Раудханн Фаррелл, проведет шестираундовый матч против Антонса Зацеста.

Алжирец Адам Белалия сойдется с эстонцем Эдуардом Беласом в четырехраундовом матче

Мадис Хиет, имеющий опыт кикбоксинга, дебютирует в четырех раундах против Вадима Тихомирова из Латвии.

Молодой перспективный Дмитрий Гладышев сразится с Александром Дземкой из Беларуси.

Фронтмен эстонского профессионального бокса Павел Семенов в главном поединке вечера (шесть раундов) встретится с боксером республики Того, чемпионом Африки Джоном Коудеха.

Мероприятие начнется в субботу в 18:00 на третьем этаже здания Tondi 17 в боксерском клубе Kalev и зале Ramm Võitlsports клуба Freedom Fighting Club. Официальное взвешивание участников соревнований состоится сегодня (в пятницу) в 18:00 в ресторане Al Capone.

Билеты и VIP-столы можно приобрести на сайте www.poksiklubikalev.ee. Цена билета на месте - 30 € .

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