ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Политика эстонизации раскалывает общество

В силу специфики профессии мне приходится иметь дело с подрастающим поколением. Любознательным и категоричным. Задающим каверзные вопросы и требующим на них убедительных ответов. Дабы помочь ученикам осмыслить противоречивые события прошлого и настоящего, частенько прибегаю к незамысловатым „трюкам“.