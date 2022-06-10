10.06.2022, 15:35
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Политика эстонизации раскалывает общество(52)
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Интеграция – процесс двусторонний. Русские и эстонцы должны уважать „странности“ друг друга, или хотя бы принимать их как данность, пишет в своей статье для RusDelfi преподаватель истории Алексей Шлендухов.
В силу специфики профессии мне приходится иметь дело с подрастающим поколением. Любознательным и категоричным. Задающим каверзные вопросы и требующим на них убедительных ответов. Дабы помочь ученикам осмыслить противоречивые события прошлого и настоящего, частенько прибегаю к незамысловатым „трюкам“.