Высокоскоростной интернет не за горами! Начался аукцион на получение второй частотной лицензии 5G

„Несмотря на то, что количество участников стало на одного меньше, можно предположить, что напряжение в конкурсе никуда не исчезнет. 57 раундов первого лицензионного аукциона показали, что конкуренция высока, а интерес операторов связи к предоставлению услуг связи 5G высок. Желаем участникам успехов и терпения!“ — сказала генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть сказал, что начало второго аукциона по частотной лицензии 5G способствует быстрому доступу населения Эстонии к высокоскоростному интернету.

„Сильная конкуренция между операторами за покупку первой частотной лицензии 5G дает основания полагать, что аукцион снова будет интересным. Две лицензии на частоты еще предстоит разделить, и конкуренция между поставщиками услуг усиливается. Для обычных пользователей это означает возможность быстрее начать пользоваться возможностями сверхскоростного 5G-интернета, поскольку телекоммуникационные компании активно работают над тем, чтобы донести его до клиентов“, — добавил Сутть. Он также сказал, что впереди нас ждет интересный период, поскольку Интернет 5G принесет решения с добавленной стоимостью и повышение эффективности для различных секторов, стимулируя инновации и экономическое развитие.

По итогам конкурса в диапазоне частот 3410-3800 МГц будут построены три сети, базирующиеся на технологии 5G. Обладатель частотной лицензии обязан в течение одного года с момента получения частотной лицензии предоставить конечному пользователю услугу связи, основанную как минимум на версии 15 стандарта 5G, а также в течение двух лет установить и активировать не менее 200 базовых станций, оказывающих услуги связи по всей Эстонии, из которых 100 базовых станций могут находиться в Харьюмаа, но в каждом уезде должно быть не менее пяти базовых станций.