Высокоскоростной интернет не за горами! Начался аукцион на получение второй частотной лицензии 5G(1)
10 июня начался аукцион на получение второй частотной лицензии 5G, куда приглашены три телекоммуникационных предприятия.
„Несмотря на то, что количество участников стало на одного меньше, можно предположить, что напряжение в конкурсе никуда не исчезнет. 57 раундов первого лицензионного аукциона показали, что конкуренция высока, а интерес операторов связи к предоставлению услуг связи 5G высок. Желаем участникам успехов и терпения!“ — сказала генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг.
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть сказал, что начало второго аукциона по частотной лицензии 5G способствует быстрому доступу населения Эстонии к высокоскоростному интернету.
„Сильная конкуренция между операторами за покупку первой частотной лицензии 5G дает основания полагать, что аукцион снова будет интересным. Две лицензии на частоты еще предстоит разделить, и конкуренция между поставщиками услуг усиливается. Для обычных пользователей это означает возможность быстрее начать пользоваться возможностями сверхскоростного 5G-интернета, поскольку телекоммуникационные компании активно работают над тем, чтобы донести его до клиентов“, — добавил Сутть. Он также сказал, что впереди нас ждет интересный период, поскольку Интернет 5G принесет решения с добавленной стоимостью и повышение эффективности для различных секторов, стимулируя инновации и экономическое развитие.
По итогам конкурса в диапазоне частот 3410-3800 МГц будут построены три сети, базирующиеся на технологии 5G. Обладатель частотной лицензии обязан в течение одного года с момента получения частотной лицензии предоставить конечному пользователю услугу связи, основанную как минимум на версии 15 стандарта 5G, а также в течение двух лет установить и активировать не менее 200 базовых станций, оказывающих услуги связи по всей Эстонии, из которых 100 базовых станций могут находиться в Харьюмаа, но в каждом уезде должно быть не менее пяти базовых станций.
На торги выставлены диапазоны частот 3480–3540 МГц, 3660–3730 МГц и 3540–3670 МГц (после перехода на диапазон 130 МГц). Стартовая цена частотной лицензии II составляет 1 597 000 евро, в ней могут участвовать Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS и UAB Bite Lietuva. Шаг предложений составляет 100 000 евро, что означает, что в каждом последующем раунде предложение должно быть как минимум на 100 000 евро выше самого высокого предложения в предыдущем раунде.
На сегодняшний день победитель первого аукциона по частотным лицензиям Elisa Eesti AS уплатил разовый лицензионный сбор в размере 7 206 208 евро и ежегодную государственную пошлину в размере 81 900 евро, чтобы начать строительство сетей 5G в Эстонии. Так как предприятию Elisa Eesti AS лицензия уже выдана, у него нет возможности участвовать в аукционе на получение частотных лицензий II и III.
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