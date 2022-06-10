В Таллинне в честь Украины назвали площадь

„Таллинн считает важным выразить поддержку Украине, которая сейчас воюет за всех нас. Поэтому мы решили назвать в честь Украины место, имеющее важное символическое значение, отметив упорное сопротивление Украины и защиту независимости, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – В непосредственной близости от парка расположено здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, что позволит образовать вместе с площадью Украины единый ансамбль“.

Площадь Украины расположена в парке Лембиту, который находится между улицами Лембиту, Вамбола и Лаутери. Своего рода символическое значение придает факт, что историческая застройка этого места была полностью уничтожена во время мартовской бомбардировки 1944 года. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.

Ранее Таллиннская комиссия по топонимам обсудила предложение назвать в честь Украины улицы, площади и парки Таллинна и рекомендовала горуправе рассмотреть четыре предложения – помимо парка Лембиту также парк на бульваре Каарли и сквер в микрорайоне Уус-Мааильм.