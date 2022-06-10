ЧП и криминал
10.06.2022, 13:06

Вышла немного погулять и пропала: полиция ищет 17-летнюю девушку

 
Марелле
Марелле
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Марелле, которая может находиться в районе Тарту.

Живущая в Пылтсамаа девушка попросила 30 мая разрешения немного погулять на улице, но после этого обратно не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Предположительно она может проводить время со знакомыми в Тарту, но нельзя исключать, что Марелле отправилась в какой-то другой регион.

Если у кого-либо есть информация об изображенной на фотографии девушке, полиция просит сообщить ее по телефону 112.

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