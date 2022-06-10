10.06.2022, 13:06
Вышла немного погулять и пропала: полиция ищет 17-летнюю девушку
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Марелле, которая может находиться в районе Тарту.
Живущая в Пылтсамаа девушка попросила 30 мая разрешения немного погулять на улице, но после этого обратно не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.
Предположительно она может проводить время со знакомыми в Тарту, но нельзя исключать, что Марелле отправилась в какой-то другой регион.
Если у кого-либо есть информация об изображенной на фотографии девушке, полиция просит сообщить ее по телефону 112.