Вышла немного погулять и пропала: полиция ищет 17-летнюю девушку

Живущая в Пылтсамаа девушка попросила 30 мая разрешения немного погулять на улице, но после этого обратно не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Предположительно она может проводить время со знакомыми в Тарту, но нельзя исключать, что Марелле отправилась в какой-то другой регион.

Если у кого-либо есть информация об изображенной на фотографии девушке, полиция просит сообщить ее по телефону 112.