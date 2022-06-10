Яна Тоом: эта старая сладкая русофобия

Постоянно проживающие – значит все, у кого есть или гражданство, или долгосрочный, или временный вид на жительство. И граждане России тоже. Иначе говоря, инициатива Михала предполагает изменение Конституции, что за оставшиеся девять месяцев сделать нереально. В идеале изменение Конституции требует голосования двух составов Рийгикогу подряд, но это к слову.

Так вот, Конституция Эстонской Республики, точнее, статья 156 оной гласит: „На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста“.

Аргументы Михала я перечислять не стану, они общеизвестны. А вот контраргументами, которые Михал старательно замалчивает, охотно поделюсь. Именно „замалчивает“ – невозможно же, чтобы столь опытный политик вообще не понимал, что к чему.

Вот вождь таллиннских белок Кристен Михал и вышел с предложением отобрать у российских граждан право голосовать на местных выборах.

То, что лучше всего ослепляет общий враг, Партия реформ уже знает. По прошлому опыту, от которого Кая Каллас как европейский политик, да, постаралась отказаться – но политическая реальность Эстонии ломает лучших.

Однако этого мало. Нужно что-нибудь поярче, что-то такое, что объединяет. И в то же время ослепляет - кризис-то заканчиваться не спешит, а правительство для его обуздания не планирует в прямом смысле слова ничего.

Потом внеси 2000 поправок, чтобы не дать Рийгикогу принять законопроект, который дал бы многодетным семьям уверенность в завтрашнем дне. Здесь результат получше: я, мать пятерых детей, не без удивления прочла в СМИ мнения аж шести молодых матерей, которые идею увеличения пособий осуждают. Правда, они случайно все примерно из одной партии, но и сказать, что тактика обструкции, принятая на вооружение партией премьер-министра, не нашла поддержки, уже нельзя.

Что делать, когда дела в стране ни к черту? Когда начинается небывалый кризис, когда люди не понимают, как зимой будут платить за отопление, когда инфляция – самая высокая в еврозоне?

Подобное решение было бы беспрецедентным в Европейском Союзе – повсюду избирательные права иностранцев расширяют, а не ограничивают, и так уже десятки лет. Да, знаю, мне приведут в пример Латвию, где на местных выборах могут голосовать только граждане, но одно дело – право не давать (Латвия этого и не делала), и совсем другое – право отбирать.

В том числе в глазах Европы это дело совсем другого рода. Решение дать всем постоянным жителям право голосовать на местных выборах родилось не в самой Эстонии, это была настоятельная рекомендация Совета Европы, к которой власти Эстонии прислушались. Отказ от этой идеи означал бы отказ от добровольно взятого обязательства.

Война не изменила и не может изменить подход к правам человека. В том числе к правам граждан России – эти права универсальны и не зависят от политической конъюнктуры Эстонии.

Более того, во время войны уважение к правам человека особенно важно, потому что (как мы, увы, наблюдаем) именно в это время возникает искушение гарантировать права только „правильным“ членам общества.

С управлением государством, что бы ни говорил Михал, здесь нет ничего общего – местные самоуправления в Эстонии государством не управляют. Это делает Рийгикогу, а парламент выбирают только граждане Эстонии.

С большой вероятностью и суд вынес бы решение о том, что данная мера антиконституционна, так как согласно статье 12 конституции „никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам“. Аргументов, позволяющих истолковать такой шаг как-то иначе, просто не существует: отнять права по признаку гражданства или национальности – это точно дискриминация.

О том, что реализация предложения Михала – вода на кремлевскую мельницу, я и не говорю. Это и ежу понятно, а Кристен не еж.