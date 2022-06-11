ОБЗОР | Смотрите, какие меры поддержки детей и семей действуют в Эстонии

Сейчас на сайте министерства можно получить информацию о семейных пособиях в Эстонии, о том, каковы они по сравнению с другими странами, а также узнать, что больше всего беспокоит детей и семьи и какие меры лучше всего способствуют рождаемости.

Вопросы и ответы читайте здесь.

Кроме того, Министерство социальных дел недавно представило на утверждение проект плана развития социального обеспечения на 2023–2030 годы, в котором, среди прочего, установлены цели по поддержке детей и семей.

В новом плане развития социального обеспечения основное внимание уделяется созданию среды для обучения родителей, возможностям помощи детям с особыми потребностями, обновлению механизмов защиты детей, а также поддержке детей и семей, находящихся в крайней нужде, помощи детям, подвергшимся ненадлежащему обращению, и детям, нуждающимся в замещающем попечительстве.

Комментарии к проекту будут получены 22 июля. Ознакомиться с его содержанием можно здесь.