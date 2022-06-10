Топливная компания Olerex открыла еще одну станцию обслуживания

„У посетителей Хаапсалу и островов теперь есть возможность остановиться и передохнуть, а знаменитый своим Музеем моторного спорта Турба получил собственную заправочную станцию. Несмотря на турбулентный рынок топлива, мы продолжаем развивать сеть обслуживания и строить новые заправочные станции равномерно по всей Эстонии“, - отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

На новой станции полного обслуживания Olerex в Турба по адресу Яама теэ, 18 есть кафе и мини-магазин с широким выбор продуктов питания и товаров первой необходимости, а также зона отдыха на открытом воздухе. На заправке продаются автомобильный бензин В95 и В98, дизельное топливо, специальное дизельное топливо, топливная присадка AdBlue и автомобильный газ LPG. Здесь также работают аренда прицепов и автоматическая автомойка. Заправляться на станции можно круглосуточно, а магазин работает с 6 утра до полуночи.

Стоимость инвестиции в новую станцию в Турба составила 1,5 миллиона евро. Это уже вторая новая заправочная станция Olerex в волости Сауэ за последний год – в дополнение к станции, построенной на Таллиннской кольцевой дороге на границе города Сауэ.

За последние два года компания Olerex построила десять новых станций обслуживания. В прошлом году заправки были открыты в Раквере, Таллинне, Ийсаку, Икла, Отепя, Сауэ и Валга, идет строительство крупнейшей в Эстонии станции обслуживания на развязке Вяо Таллиннской кольцевой дороги. В позапрошлом году Olerex открыл новые заправки в Квиссентали, в Тарту и в Килинги-Нымме.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 100 станцию полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек. Olerex – единственная компания балтийского происхождения, имеющая заправочные станции во всех трех странах Балтии. Крупнейший налогоплательщик Эстонии Olerex Terminal владеет одним из самых современных в странах Балтии топливных терминалов в Таллиннском порту Мууга общим объемом 78 000 м3.