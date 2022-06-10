Документальный фильм о гибели парома „Эстония“ получил продолжение: сделано открытие, которое изменит историю

Нашумевший документальный фильм „Эстония: находка, которая меняет всё“, вышел в сентябре 2020 года и привлек большое внимание, когда команда дайверов обнаружила беспрецедентное отверстие в затонувшем корабле.

„В двух сериях документального фильма „Эстония-2: открытие, изменившее историю“ мы рассмотрим вспыхнувшие народные дебаты, реакцию правительств стран Балтийского моря после новых открытий, показанных в первом сезоне. Кроме того, мы вновь встретимся со знакомыми дикторами из первого сезона, познакомимся с новыми источниками и проследим за исследованием кораблекрушения. Нашей целью было собрать новые сведения о крушении и внести некоторую ясность в запутанные события ночи 28 сентября 1994 года“, - говорит Хенрик Эвертссон, журналист, автор фильма и глава производственной компании Monster.

Документальный фильм „Эстония: находка, изменившая всё“ был показан на discovery+ в сентябре 2020 года, и когда команда дайверов обнаружила странное отверстие в затонувшем судне, новость сразу же попала в заголовки международных СМИ. Теперь знаменитый и отмеченный наградами документальный фильм получил продолжение в виде двух частей.

„Документальный фильм discovery+ о пароме „Эстония“ оказал значительное влияние, что привело к новым расследованиям и пересмотру шведского закона, согласно которому на месте затонувшего парома „Эстония“ была создана так называемая могила и было решено не тревожить души умерших“, - сказала Джессика Линнман, руководитель отдела коммуникаций Warner Bros. Discovery в Скандинавии. После просмотра документального фильма Шведский совет по расследованию несчастных случаев начал новые погружения на затонувшее судно, чтобы лучше понять причины гибели парома „Эстония“.

Документальный фильм „Эстония: находка, которая меняет всё“ получил Шведскую журналистскую премию, а затем еще одну награду на норвежском телевизионном гала-концерте Gullruten.

Двухсерийное продолжение документального фильма будет показано с 21 июня на discovery+ на платформе Go3.

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