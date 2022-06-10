В Мустамяэ в строящемся доме мужчина застрял в лифте

Как сообщает полиция, 9 июня в 20.41 в Спасатель ный департамент обратился мужчина, застрявший в лифте здания, строящегося на улице Айанди столичного района Мустамяэ.

Прежде чем позвонить по номеру 112, мужчина нажимал аварийную кнопку, но диспетчер его не слышала. Мужчина сумел найти телефонный номер фирмы, обслуживающей лифт, но звук с его стороны не проходил.