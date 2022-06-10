ЧП и криминал
10.06.2022, 12:11

В Мустамяэ в строящемся доме мужчина застрял в лифте

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Вчера в столичном районе Мустамяэ в строящемся доме мужчина застрял в лифте.

Как сообщает полиция, 9 июня в 20.41 в Спасательный департамент обратился мужчина, застрявший в лифте здания, строящегося на улице Айанди столичного района Мустамяэ.

Прежде чем позвонить по номеру 112, мужчина нажимал аварийную кнопку, но диспетчер его не слышала. Мужчина сумел найти телефонный номер фирмы, обслуживающей лифт, но звук с его стороны не проходил.

В 20.53 спасатели вызволили мужчину из лифта.

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