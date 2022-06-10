Крупного российского чиновника задержали при попытке улететь в Дубай. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей

По данным издания, Митволя задержали при попытке вылететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним организации на строительство красноярского метро.

Как отмечает РБК, Митволя уже привезли в Красноярск, где суд санкционировал его арест.

Как пишет „Тайга.инфо“, компания Митволя „КрасноярскТИСИЗ“ получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро. Их возведение должно было закончиться к 2022 году, однако этого не произошло.

Митволь был замглавы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. На выборах в Думу в 2016 году он возглавлял список партии „Зеленые“.