Крупного российского чиновника задержали при попытке улететь в Дубай. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей(1)
В московском аэропорту Внуково задержан бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, сообщает РБК со ссылкой на источники, пишет Meduza.
По данным издания, Митволя задержали при попытке вылететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним организации на строительство красноярского метро.
Как отмечает РБК, Митволя уже привезли в Красноярск, где суд санкционировал его арест.
Как пишет „Тайга.инфо“, компания Митволя „КрасноярскТИСИЗ“ получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро. Их возведение должно было закончиться к 2022 году, однако этого не произошло.
Митволь был замглавы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. На выборах в Думу в 2016 году он возглавлял список партии „Зеленые“.