„Ваш муж без вести пропал, хватит уже звонить“: как родные пропавших в Украине российских военных пытаются вернуть их „живыми или мертвыми“

Артыш Намчал — земляк российского министра обороны Сергея Шойгу. 22-летний уроженец Тывы до службы в армии учился в музыкальной школе в родном Сарыг-сепе (поселок с населением 4 тысячи человек в 90 километрах от столицы республики Кызыла), потом поступил в музыкальный колледж в Абакане, в граничащей с Тывой Хакасии. Артыш выступал на мероприятиях, ездил с гастролями по соседним республикам и записывал свои авторские песни.

Из земли торчал зеленый резиновый сапог, на деревянном кресте был прибит кусок фанеры с надписью: „Тут похоронен рос.окупант Намчал Артыш Чеддер Оолович“. Внизу буквами помельче украинские военные написали дату и место рождения россиянина. На кресте висел армейский жетон. Вячеслав снял табличку на видео для своего блога, а жетон забрал. Тогда же от местных он узнал, что это не единственное захоронение российских военных в Малой Рогани. Через три дома по той же улице в подвале нашли еще одно тело российского военного, а в конце переулка — яму с еще тремя телами.

Могилу российского солдата Вячеслав действительно нашел, но не на своем огороде, а на участке у соседей. Станиславу, хозяину этого участка, украинские военные рассказали ту же самую историю гибели военного из России. Сам Станислав сказал Би-би-си, что во время оккупации Малой Рогани был в Харькове и захоронение увидел, только приехав в село после его освобождения.

Во время той поездки Вячеславу встретился военный из 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, которая участвовала в освобождении Малой Рогани. По словам волонтера, военнослужащий рассказал ему: „У тебя там на огороде мы похоронили парня из Тывы. Дуралей один остался, мы ему предлагали сдаваться, а он в нас гранату кинул. И мы были вынуждены его ликвидировать, а потом захоронили его“.

Вячеслав приехал в село, которое только что пережило российскую оккупацию — на улицах стояли сгоревшие российские танки, многие дома были разрушены. Дом родителей волонтера тоже пострадал, но сами они остались живы — прятались у друзей на другом конце Малой Рогани.

В начале мая украинский волонтер Вячеслав Ильченко приехал в свое родное село Малая Рогань под Харьковом. Это небольшой населенный пункт в 20 км от центра Харькова, расположенный рядом с городской окружной дорогой, на трассе, которая ведет в Чугуев — важный логистический центр украинской армии.

В 2019 году у них с гражданской женой Дарьей* родился ребенок, и Артыш открыл свою студию — там он записывал и собственные песни, и треки для других исполнителей. Как он рассказывал на своем ютуб-канале, на аппаратуру для студии — микрофон, звуковую карту и другие устройства — его сестра взяла кредит, чтобы он мог „записать хоть одну нормальную песню“. На страничке Артыша во „ВКонтакте“ можно найти объявления, где он предлагает услуги по „организации концертов“, „фото и видео-монтажу“, написанию „минусовок“ (1000 рублей) и сведению вокала (500 рублей).

Последний музыкальный клип со своей песней Артыш выложил в сентябре 2020 года. „Вот настал ветер перемен, это просто кайф. Слышишь бро, это воздух чистый, ты посмотри“, — такие были строки в песне, которую Артыш опубликовал незадолго до призыва в армию. Он ушел служить в конце осени 2020 года, перед этим выложив в своей группе во „ВКонтакте“ опрос „Закончить карьеру муз.лейбла или нет?“

Вскоре в этой группе появились фотографии из казарм, на которых бритый Артыш улыбается рядом с сослуживцем. Последняя запись в группе от 3 января 2022 года — Артыш стоит в форме и резиновых сапогах.

По словам Дарьи, он пошел служить в армию по призыву, но военным становиться не хотел. „Он что-то там накосячил [на срочной службе], и, наверное, они [руководство] сами заставляли [подписать контракт]. Поэтому он пошел на контракт“. Артыша отправили служить в танковую часть в Ельне, под Смоленском, и оттуда он изредка приезжал домой. В феврале 2022 года Артыш позвонил жене и сказал, что их отправляют в Украину. 10 марта он перезвонил еще раз — уже из Украины. „Сказал, что жив-здоров“, — вспоминает Дарья.

Родные сослуживцев Артыша рассказывают такую же хронологию событий. Муж Ирины, 21-летний контрактник Дмитрий, так же как и Артыш, отправился в Украину в конце февраля. Супруги сыграли свадьбу всего за несколько месяцев до этого, в октябре, вспоминает Ирина*: „И двух месяцев нормально не прожили из-за этих его выездов, полей“.