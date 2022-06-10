КОЛОНКА RusDelfi | Время ответственных политиков в Эстонии еще не пришло

Жители Эстонии уже привыкли к тому, что последние президентские выборы проходят таким образом, что политические партии делают вид, что избирать главу государства для Эстонии — занудный и неприятный для них процесс. Таким образом они девальвировали авторитет интистута президентства. То, что сейчас происходит с прошлой пятницы в правительстве, выглядит как дешевый балаган. Вместо того, чтобы в трудное время создать для Эстонии дееспособное правительство, эстонские политики ведут себя как неразумные малыши в песочнице и заняты обидами друг на друга.

Более-менее понятно, если бы подобным выяснением отношений занимались бы в мирное время, когда нет угрозы безопасности и других забот. Например, в 2010-2011 году весь мир следил за событиями в Бельгии, которая почти полтора года была без правительства. Но пусть эстонские политики внимательно посмотрят на глобус, чтобы понять, где находится Эстония и где находится Бельгия, и сравнят главные показатели экономики. Некоторые страны действительно могут позволить себе такие разборки, но Эстония не в их числе.

В то время как эстонские политики поливают друг друга грязью, в нашей стране серьезный миграционный кризис, и некоторые эксперты считают, что если украинских беженцев странет больше на десять тысяч, то мы больше не справимся. Или посмотрите на цены на автозаправках! Можно сколько угодно рассказывать своему народу, кому это выгодно, но проще сказать кому это не выгодно. Очевидно, что в первую очередь это ударит по самой неблагополоучной части общества с чудовищными показателями инфляции. И к тому же ни одна из сторон не прекратила боевые действия в Украине. Рядом с нами разгорелась самая кровавая война в Европе после 1945 года.