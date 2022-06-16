Кому перешел дорогу опытный дипломат? В тишине кабинетов с Клайда Кулля сняли обвинение о неправомерном использовании гостайны

Прошлой весной Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) задержали одного из самых опытных дипломатов Эстонии Клайда Кулля. Ныне судья, а на тот момент прокурор Инна Омблер, год назад заявила, что подозрение против Кулля связано с незаконным присвоением нескольких тысяч евро. „Выдвинуто подозрение в присвоении должностным лицом средств, а также в нарушении требований по обращению с засекреченной зарубежной информацией“, — заявила Омблер год назад.