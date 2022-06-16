Новости Эстонии
16.06.2022, 08:32

Кому перешел дорогу опытный дипломат? В тишине кабинетов с Клайда Кулля сняли обвинение о неправомерном использовании гостайны

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Дипломат Клайд Кулль в 2015 году в посольстве Эстонии в Брюсселе.
Дипломат Клайд Кулль в 2015 году в посольстве Эстонии в Брюсселе.
ФОТО: Vallo Kruuser | Ekspress Meedia

Кому перешел дорогу один из самых опытных дипломатов Эстонии Клайд Кулль, что его чеки на представительские расходы были спешно отправлены на проверку в полицию безопасности и госпрокуратуру?

Прошлой весной Государственная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) задержали одного из самых опытных дипломатов Эстонии Клайда Кулля. Ныне судья, а на тот момент прокурор Инна Омблер, год назад заявила, что подозрение против Кулля связано с незаконным присвоением нескольких тысяч евро. „Выдвинуто подозрение в присвоении должностным лицом средств, а также в нарушении требований по обращению с засекреченной зарубежной информацией“, — заявила Омблер год назад.

На сегодняшний день известно, что производство было начато по инициативе полиции безопасности после того, как министерство иностранных дел ходатайствовало о продлении доступа Кулля к секретной государственной информации.

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