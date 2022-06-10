Новости Эстонии
10.06.2022, 07:43

Министерство намерено ужесточить требования к знанию эстонского языка работниками образования

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Irina Mägi | Ekspress Meedia

Министерство образования и науки собирается ужесточить квалификационные требования для учителей, руководства школ и опорных специалистов по уровню владения эстонским языком, запретив заключать бессрочные трудовые договоры с учителями, не владеющими государственным языком на высоком уровне.

В министерстве отметили, что для работников образования долгое время действует требование владеть эстонским языком на уровне B2 или C1, в зависимости от должности и языка преподавания, сообщает RusERR.

Теперь действующие квалификационные требования для учителей детских садов и школ, руководства школ и опорных специалистов планируется объединить в одном постановлении.

Новые требования должны вступить вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В министерстве отметили, что три года до вступления в силу новых правил дадут учителям достаточно времени, чтобы улучшить свое знание эстонского и при необходимость сдать соответствующий экзамен, а при успешной сдаче экзамена Департамент по делам образования и молодежи возместит расходы на языковые курсы.

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