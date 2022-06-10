В Маарду в тележке для покупок обнаружили труп мужчины. Смерть наступила в результате удушья

„24 мая полиция получила вызов в квартиру в Маарду, где в тележке для покупок было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Для расследования инцидента полиция начала уголовное производство, а тело отправили на экспертизу для установления причины смерти. В этот же день сотрудники группы по расследованию убийств приступили к проверке обстоятельств дела“, — рассказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

К настоящему моменту установлено, что пострадавший употреблял алкоголь и его смерть наступила в результате удушья из-за положения тела. В прошлую среду следователи задержали четырех мужчин, подозреваемых в причинении смерти по неосторожности. „В ходе уголовного производства будет установлено, каким образом все произошло и какова была роль этих людей“, — отметил Тамбре.

Это не первый случай, когда полиция находит пьяных людей в тележках для покупок. „В прошлом году в Маарду в тележках двух разных подъездов одного многоквартирного дома одновременно были найдены двое мужчин, один из которых, к сожалению, к моменту обнаружения уже был мертв. Его смерть наступила по состоянию здоровья, и не было оснований подозревать совершение преступления“, — сказал Тамбре. Однако важно помнить, как вести себя с человеком в состоянии алкогольного опьянения, жизни которого может угрожать опасность.