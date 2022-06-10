В Маарду в тележке для покупок обнаружили труп мужчины. Смерть наступила в результате удушья(16)
В конце мая в одной из квартир города Маарду в тележке для покупок было обнаружено тело. На прошлой неделе полиция арестовала четверых мужчин, которых подозревают в причинении смерти по неосторожности.
„24 мая полиция получила вызов в квартиру в Маарду, где в тележке для покупок было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Для расследования инцидента полиция начала уголовное производство, а тело отправили на экспертизу для установления причины смерти. В этот же день сотрудники группы по расследованию убийств приступили к проверке обстоятельств дела“, — рассказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
К настоящему моменту установлено, что пострадавший употреблял алкоголь и его смерть наступила в результате удушья из-за положения тела. В прошлую среду следователи задержали четырех мужчин, подозреваемых в причинении смерти по неосторожности. „В ходе уголовного производства будет установлено, каким образом все произошло и какова была роль этих людей“, — отметил Тамбре.
Это не первый случай, когда полиция находит пьяных людей в тележках для покупок. „В прошлом году в Маарду в тележках двух разных подъездов одного многоквартирного дома одновременно были найдены двое мужчин, один из которых, к сожалению, к моменту обнаружения уже был мертв. Его смерть наступила по состоянию здоровья, и не было оснований подозревать совершение преступления“, — сказал Тамбре. Однако важно помнить, как вести себя с человеком в состоянии алкогольного опьянения, жизни которого может угрожать опасность.
„Жизнь человека, находящегося в сильном алкогольном опьянении, может оказаться под угрозой, если его дыхательные пути по какой-либо причине окажутся закрыты“, — сказала врач-эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы Эстонского института судебной медицины Ану Адамс. „Естественной реакцией человеческого организма на обильное употребление алкоголя является рвота, потому что алкоголь - это яд для организма. Однако за это время человек может не проснуться из-за интоксикации, поэтому рвотные массы могу попасть в дыхательные пути человека, вследствие чего наступает удушье. Человек также может задохнуться из-за неестественной позы, которую он не в состоянии поменять из-за опьянения“.
По словам Адамс, о частичном закрытии дыхательных путей может свидетельствовать звук, похожий на храп, но в случае полностью закрытых дыхательных путей может создаться впечатление, что человек просто спит. „Лучший способ помочь пьяному человеку — повернуться на бок, понаблюдать за человеком и при необходимости вызвать медицинскую помощь. „В таких случаях также существует риск быстрого падения уровня сахара в крови и отравления алкоголем, что также может привести к трагическим результатам“, — добавила Адамс.