Зеленский ввел санкции против Путина, Шойгу и Лаврова

В украинский санкционный список внесены также министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства.

Всего в списке 35 человек, в том числе премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.

Еще одним указом украинский президент ввел санкции против 261 ректора и руководителя российских вузов и учебных заведений, в том числе МГУ и МГИМО. Также под санкции попали 236 российских вузов.

Санкции введены бессрочно, они подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение землей и недвижимостью в стране.

Многие страны с конца февраля стали вводить и ужесточать санкции против России. Путин, Лавров и Шойгу, а также их близкие находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Ограничения введены также против многих членов правительства, парламентариев и журналистов, связанных с государственными СМИ. Введены санкции и против российских бизнесменов, промышленных и исследовательских компаний, авиаперевозчиков и банков, напоминает РБК.