В одном классе таллиннской школы будет не более двух детей из Украины

Если до сих пор дети семей, бежавших из Украины, имели возможность продолжить обучение в Таллинне в формате „дневной школы“, где они учились в своем кругу и адаптировались к новой ситуации, то осенью украинские дети продолжат учиться так же, как и эстонские.

„Очень много детей с особыми образовательными потребностями, в какие классы их отдать — по сути, они пропустили пол года — так что мы однозначно в очень тяжелом положении“, - сказал руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла



По словам Паюла, план Таллинна состоит в том, чтобы разместить украинских детей в школах таким образом, чтобы они составляли до 7% от числа учащихся основной школы.

„Это означает, что если в классе будет 24 ученика, то доля украинских детей не превысит одного-двух. Однако, если классы заполнены, школы обязательно предложат решения по формированию дополнительных классов“, - сказал Паюла и добавил, что если из украинских детей будет образован отдельный класс, то занятия, вероятно, будут проходить во вторую смену.

Паюла подчеркнул, что эти семь процентов точно не будут превышены, и есть надежда, что этот показатель будет намного ниже.