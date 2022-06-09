Центрист Тынис Мёльдер об опыте коалиции с EKRE: были кризисы, из-за которых мне как гражданину было стыдно

Сегодня в 13:00 в Рийгикогу временно поставили точку в продолжавшихся всю ночь дебатах по второму чтению законопроекта о семейных пособиях. На столе лежали поправки, внесенные Партией реформ, но приняли лишь малую часть из них.

По словам Тыниса Мёльдера (Центристская партия), если теоретически продолжить голосовать без остановки по каждой отдельной поправке с 10-минутными перерывами, то закончить получится только осенью. Он подчеркнул, что не считает правильным, чтобы партия премьер-министра препятствовала работе парламента таким образом.

Премьер-министр Кая Каллас на правительственной пресс-конференции заявила, что такое значительное увеличение пособий в свою очередь потребует повышения налогов. Мёльдер же, основываясь на данных о налоговых поступлениях и экономических прогнозах, утверждает, что, по мнению Центристской партии, можно будет обойтись и без повышения налогов.

Мёльдер выразил надежду, что в течение следующей недели будет достигнут политический консенсус для принятия законопроекта. Он следит за возможными коалиционными переговорами. На данный момент все зависит от решения Isamaa. В субботу партия проведет заседание совета и обсудит, продолжать ли переговоры с Партией реформ и соцдемами или с центристами и EKRE.

Delfi поговорил с несколькими членами Isamaa и узнал, что внутри партии мнения разнятся. Есть те, кто считает, что именно вместе с EKRE и Центристской партией получится воплотить в жизнь программу партии. Но есть и те, кто считает, что сотрудничество с EKRE к добру не приведет.

Как известно, у Центристской партии в свое время были разногласия с EKRE по ряду вопросов. Юри Ратаса даже прозвали „извиняющимся премьер-министром“.

Получится ли сотрудничество сейчас?