ВИДЕО | Суд „ДНР“ приговорил двоих британцев и марокканца к смертной казни. Они воевали в вооруженных силах Украины

Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь . Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.

Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство - Украины.

Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу украинской партии „Оппозиционная платформа - За жизнь“. Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

Власти Британии уже ранее призывали „ДНР“ „отнестись с милосердием“ к попавшим в плен британцам. А заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им „адвокаты“ ничего не делали.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в „прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности“ - эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Всем троим вынесли смертный приговор.

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР , а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. „ДНР-овцам“ он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.

Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода „Азовсталь“ Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. „Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы“, - рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.

В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие „Азовсталь“, сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с „Азовстали“.

В каком статусе

Россия уже попыталась поставить Британию в неловкое положение, когда спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет ДНР.

По словам Пескова, к России никто из британцев не обращался. Борис Джонсон сам заявлял, что Британия по этому вопросу сотрудничает с властями Украины, из чего можно предположить, что власти двух стран хотели бы обменять Пиннера и Аслина. Вопрос лишь в том, на кого.

Российский МИД, обращаясь к Лондону, решил дать совет - не допускать к боевым действиям в Украине британских граждан.