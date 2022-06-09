ВИДЕО | Суд „ДНР“ приговорил двоих британцев и марокканца к смертной казни. Они воевали в вооруженных силах Украины
В Донецке, контролируемом пророссийскими сепаратистами, вынесли приговор двоим британцами и марокканцу, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен. Всех троих приговорили к смертной казни, передает BBC.
Смогут ли они ее избежать?
За „попытку захвата власти“
Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Всем троим вынесли смертный приговор.
Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в „прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности“ - эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.
Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им „адвокаты“ ничего не делали.
Власти Британии уже ранее призывали „ДНР“ „отнестись с милосердием“ к попавшим в плен британцам. А заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор.
Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу украинской партии „Оппозиционная платформа - За жизнь“. Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.
Как они оказались в Украине?
Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство - Украины.
Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь. Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.
21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. „ДНР-овцам“ он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.
Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.
Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода „Азовсталь“ Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. „Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы“, - рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.
В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие „Азовсталь“, сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с „Азовстали“.
В каком статусе
Россия уже попыталась поставить Британию в неловкое положение, когда спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет ДНР.
По словам Пескова, к России никто из британцев не обращался. Борис Джонсон сам заявлял, что Британия по этому вопросу сотрудничает с властями Украины, из чего можно предположить, что власти двух стран хотели бы обменять Пиннера и Аслина. Вопрос лишь в том, на кого.
Российский МИД, обращаясь к Лондону, решил дать совет - не допускать к боевым действиям в Украине британских граждан.
Но все трое осужденных заключили контракты с вооруженными силами Украины - украинское законодательство не запрещает брать на службу иностранцев. Как, кстати, и российское, правда, для иностранных наемников есть свои ограничения.
По российскому Уголовному кодексу наемник - это человек, „действующий в целях получения материального вознаграждения и не являющийся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающий постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей“.
Большинство статей самопровозглашенные власти „ДНР“ взяли из российского кодекса еще в 2014 году, предусмотрев лишь возможность выносить смертные приговоры. Тогда же они определили, что казнь будет осуществляться через расстрел. Но не вполне понятно, как „ДНРовцы“ выбирали статьи для преследования иностранцев - все трое жили в Украине как минимум несколько лет, а у одного из них есть украинский паспорт.
Британское законодательство очень туманно по вопросам, касающимся участия граждан страны в военных действиях на территориях других стран. В бюллетене министерства иностранных дел страны однажды говорилось, что граждане могут подвергнуться судебному преследованию по возвращении, если отправляются воевать в Украину. Но главный закон, регламентирующий эту возможность, был принят аж в 1870 году и никогда не применялся к современным конфликтам. Министр иностранных дел страны однажды выразил поддержку добровольцам, отправляющимся в Украину.
В любом случае, международное право предписывает, что Россия должна обращаться с иностранными военными как с военнопленными. Но Россия утверждает, что иностранцы не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.