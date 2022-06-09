Кийк в ответ на заявление Каллас: деньги у государства на повышение детских пособий есть

„Напротив, мы должны приложить все усилия для того, чтобы смягчить негативное влияние инфляции и сохранить уровень доходов людей. Поэтому повышение семейных пособий, а также пенсий - шаги своевременные и необходимые“, - сказал Кийк.



Он подчеркнул, что ни одна этих мер не предполагает повышения акцизов, а направлена исключительно на помощь семьям с детьми и пожилым людям. „Центристы считают верным снижение акцизов и налогов на потребление во время кризиса, а не повышение. И такой позиции придерживаются большинство парламентских партий“, - отметил он.



По словам Кийка, в ситуации, когда мы одновременно столкнулись сразу с несколькими кризисами, тему равновесия бюджета стоит на некоторое время оставить в стороне. „Во время кризиса дополнительные расходы необходимы и неизбежны, это важнее, чем доходы госбюджета в какой-то конкретный год. Из-за стремительного роста цен налоговые поступление существенно превысили ранее прогнозируемые. Поэтому деньги у государства на повышение детских пособий есть“, - сказал он.



Он добавил, что в долгосрочной перспективе, безусловно, нужно стремиться к тому, чтобы доходы и расходы бюджета были в равновесии. Поэтому, по словам Кийка, тема пересмотра налоговой системы станет одной их основных для следующего созыва парламента. „Необходима справедливая налоговая политика, что в том числе подразумеваем введение ступенчатого подоходного налога“, - пояснил он.