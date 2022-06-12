Процедура унижения: на границе России и Украины молодым женщинам приходится особенно тяжело

Светлана Ганнушкина возглавляет комитет „Гражданское содействие“, который уже много лет помогает украинцам на территории России. Активно помогать людям комитет начал еще в 2014 году после аннексии Крымского полуострова. Она рассказала, как происходит фильтрация беженцев на границе сейчас и что происходит с теми, кто фильтрацию не прошел.

„Фильтрация для всех происходит по-разному. Кто-то проходит ее очень быстро, а для кого-то она затягивается на несколько часов. Все прошедшие ее люди говорят, что отношение к ним очень грубое. Проверяют телефоны, проверяют татуировки, раздевают догола, - рассказала Светлана. - Едва ли на теле у человека будет написано „Слава Украине“". Она считает, что это скорее процедура унижения, чем реальная проверка.

Дальше начинается опрос. Спрашивают про связи с ВСУ, спрашивают о позициях войск. Большинство людей сидели в подвалах своих домов и ничего не видели. „Они даже не понимают, что происходит с их родным городом“, - говорит она. Также беженцам задают вопросы про их политические убеждения. Светлана считает, что ответы людей сильно зависят от того, кто их спрашивает. Они всегда захотят продемонстрировать лояльность, что бы избежать дальнейших проблем.

Молодым женщинам приходится особенно тяжело. Они часто оказываются наедине с вооруженными мужчинами, отпускающими непристойные шутки в их сторону. У них нет никакой уверенности в своей безопасности.

Самое страшное, говорит Светлана, это когда люди на границе пропадают. Уже несколько случаев, когда кого-то не пропускают через фильтрационный лагерь. Семья из двух человек, матери и взрослого сына, проходила границу. Мать пропустили, а сына нет. И уже несколько месяцев она не знает, где он находится. Комитет „Гражданское содействие“ пытался выяснить, что с ним произошло через уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову, но ответа они не получили до сих пор.