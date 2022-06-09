Еврокомиссия на следующей неделе даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС

„Это вопрос, который, несомненно, будет обсуждаться лидерами ЕС во время следующего Европейского совета (23-24 июня - ИФ). И комиссия рассмотрит это досье, а также сформулирует свое мнение (...) к Европейскому совету. График, который существует на данный момент, предусматривает, что коллегия проведет аналитические дебаты по этому вопросу в будущий понедельник (13 июня - ИФ)„, - сообщил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.