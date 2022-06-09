Еврокомиссия на следующей неделе даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС(2)
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) обсудит и сформулирует в течение следующей недели свое мнение по заявкам Украины, Грузии и Молдавии на статус кандидатов на вступление в ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
„Это вопрос, который, несомненно, будет обсуждаться лидерами ЕС во время следующего Европейского совета (23-24 июня - ИФ). И комиссия рассмотрит это досье, а также сформулирует свое мнение (...) к Европейскому совету. График, который существует на данный момент, предусматривает, что коллегия проведет аналитические дебаты по этому вопросу в будущий понедельник (13 июня - ИФ)„, - сообщил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
„А во время ежедневного заседания она даст свои заключения. Это будет в пятницу, 17 июня“, - добавил Мамер.