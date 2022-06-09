ФОТО | Simple Session добрался до Виру кескуса: трюкачи устроили вечеринку

Фестиваль экстремальных видов спорта Simple Session, который проходит уже в 22-й раз подряд, соберет в Таллинне более 100 трюкачей на велосипедах и скейтбордистов мирового класса почти из 30 стран, которые в эти выходные будут соревноваться в Simple Session Park в Пыхья-Таллинн (Марати 5). Помимо основной программы, в течение фестивальной недели в Таллинне проходит еще несколько мероприятий, в которых могут принять участие все желающие.

Перед основной программой в выходные, фестиваль возвращается к истокам уличного спорта и переносит программу на улицы города. В четверг, 9 июня, у памятника „Сумерки“ рядом с торговым центром Виру состоялся уличный джем.

На лестнице рядом со статуей специально для конкурса сооружены дополнительные элементы для демонстрации трюков. Зрителей ждали очень энергичные соревнования в свободной форме, где были показаны лучшие трюки как на лестнице, так и на добавленных уличных элементах. Стантрайдеры на велосипедах выступали с 12:00 до 13:30, а скейтбордисты — с 17:00 до 18:30.

В пятницу днем ​​гонщики BMX соберутся на площади Вабадузе, чтобы продемонстрировать уличный джем, организованный Stoned Street и FTL на улицах Таллинна. Конечная точка будет также на площади Вабадузе, где в 20:00 стартует соревнование по прыжкам с трамплина Visit Estonia через сауну-бочку.

„Большинство райдеров, участвующих в фестивале, — иностранцы, и вначале мы очень хотели привезти на площадь Вабадузе настоящую баню, но в этом году решили ограничиться баней-бочкой. В следующем году мы сделаем больше“, — сказал организатор фестиваля Ристо Калмре. Соревнования в четверг и пятницу бесплатны, и все желающие могут принять участие или посмотреть. Несовершеннолетние обязаны носить шлем во время соревнований.

Основная программа, квалификационные заезды и финалы Simple Session состоятся 11 и 12 июня в Пыхья-Таллинне.