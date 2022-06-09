Популярная в Эстонии торговая сеть не смогла закрепиться в Латвии

„Предприятие в Латвии смогло создать базу постоянных клиентов, однако общая экономическая ситуация в регионе и последствия, вызванные распространением вируса COVID-19, привели к тому, что торговый центр развивался недостаточно быстро“, - сказала член правления Hortes Кадри Улла.

Закрытие единственного в Латвии садоводческого магазина Hortes не повлияет на деятельность аналогичного центра в Эстонии, цифры продаж которого в прошлом году выросли.

Hortes, одно из самых популярных в Эстонии предприятий, торгующих товарами для сада, дома и животных, было основано в 2004 году. Первый магазин Hortes открылся в Таллинне в 2006 году. В настоящее время в Эстонии имеется два магазина Hortes, общая площадь которых составляет более 12 000 квадратных метров.