Популярная в Эстонии торговая сеть не смогла закрепиться в Латвии
В июле предприятие Hortes закроет свой единственный магазин в Латвии. Решение было принято после оценки продуктивности магазина, потенциала его роста и рыночной ситуации.
„Предприятие в Латвии смогло создать базу постоянных клиентов, однако общая экономическая ситуация в регионе и последствия, вызванные распространением вируса COVID-19, привели к тому, что торговый центр развивался недостаточно быстро“, - сказала член правления Hortes Кадри Улла.
Закрытие единственного в Латвии садоводческого магазина Hortes не повлияет на деятельность аналогичного центра в Эстонии, цифры продаж которого в прошлом году выросли.
Hortes, одно из самых популярных в Эстонии предприятий, торгующих товарами для сада, дома и животных, было основано в 2004 году. Первый магазин Hortes открылся в Таллинне в 2006 году. В настоящее время в Эстонии имеется два магазина Hortes, общая площадь которых составляет более 12 000 квадратных метров.