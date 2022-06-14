БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как пережить грядущий энергетический кризис с наименьшими затратами

Утеплив здание и внеся изменения в систему отопления, можно потреблять в два раза меньше энергии, чем раньше. А если добавить к этому возможность самостоятельной выработки электроэнергии, держать расходы под контролем получится даже в условиях текущего энергетического кризиса. До наступления осени еще есть время. В своей статье Ärileht подробно рассказывает, что нужно делать и где взять на это деньги.