Отопительный сезон закончился, но связанных с отоплением несчастных случаев меньше не стало. В чем причина?

То, что опасных пожаров по-прежнему происходит много, подтверждает и статистика охранной фирмы G4S. Хотя в мае наблюдалось снижение сигналов тревоги, вызванных дымом или угарным газом, число происшествий, требующих выезда патрульного экипажа (то есть опасных для жизни), было таким же, что и в предыдущие месяцы.

„Главные причины пожаров – неисправности электроприборов и очаги отопления, за которыми плохо ухаживают. Поэтому мы советуем заменить старые приборы или отдать их на проверку специалисту. Также напоминаем, что отопительный сезон закончился, поэтому сейчас самое время вызвать трубочиста, чтобы он почистил и осмотрел очаги отопления и дымоходы. Раз в год отопительные системы многоквартирных и рядных домов должен чистить профессиональный трубочист“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе произошло несколько случаев, когда люди снова оставили воспламеняемые предметы на плите или плита случайно включалась.

Так, в Таллинне датчик Nublu зарегистрировал в одной из квартир пожарную тревогу, и центр управления G4S связался с владельцем квартиры. Он объяснил, что электроплита с сенсорным управлением включилась по неизвестной причине, в результате чего стал плавиться стоявший на плите пластмассовый кувшин, жилые помещения наполнились дымом. Люди в инциденте не пострадали, находившаяся в доме семья сама устранила опасность.

Подобный случай произошел и в Хаапсалу, где датчик Nublu также зарегистрировал пожарную тревогу. Об этом информировали владельца квартиры, и он попросил выслать патруль G4S, поскольку не мог связаться с находившейся дома супругой и детьми. Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что дети без ведома родителей включили электроплиту, и стоявшее на плите пластмассовое ведро стало плавиться.

„Здесь будет уместным напомнить, что нельзя оставлять на плите или в непосредственной близости от нее легковоспламеняемые предметы. Когда вы готовите еду, не оставляйте плиту надолго без присмотра, и всегда включайте блокировку плиты“, – посоветовал Тууль.