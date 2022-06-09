В Эстонии более половины людей, имеющих ограниченную трудоспособность, работают

Основные моменты исследования

Рост трудоустройства лиц с ограниченной трудоспособностью происходил примерно на 5% быстрее, чем в среднем для лиц того же пола, возраста и места жительства.

Более половины целевой группы (52%) высказались за то, что человек с ограниченной трудоспособностью должен иметь возможности для работы, учебы или поиска работы. В 2017 году эту позицию поддержала только треть целевой группы.

В группе людей с пониженной трудоспособностью повысились доходы и оценка своей возможности справляться с повседневной жизнью.

„Центральной идеей реформы трудоспособности было включение людей с ограниченной трудоспособностью в рынок труда, чтобы, с одной стороны, улучшить их качество жизни, а с другой – увеличить предложение рабочей силы в Эстонии. Чтобы добиться успеха, потребовалось измененить отношение и самих людей с ограниченной трудоспособностью, и работодателей, и общества в целом. На данный момент видно, что работа принесла свои плоды“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Теперь работодатели относятся к людям с ограниченной трудоспособностью как к потенциальным работникам. „В условиях растущей нехватки рабочей силы повышение занятости крайне важная для нашей экономики. Вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью в трудовую жизнь создает больше возможностей для работодателей, обогащает рынок труда и повышает уровень жизни жителей Эстонии. Работодателям нужно в приоритетном порядке и последовательно заниматься этой темой“, – сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.