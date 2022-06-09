В Эстонии более половины людей, имеющих ограниченную трудоспособность, работают
Согласно оценке влияния реформы трудоспособности на рынок труда, в 2020 году посильную и подходящую им работу имели 61% лиц с ограниченной трудоспособностью, что выше целевого показателя, установленного для реформы. Кроме того, на рынке труда активна примерно пятая часть людей с пониженной трудоспособностью, входящих в группу лиц от которых не ожидается, что они будут работать или учиться.
Основные моменты исследования
Рост трудоустройства лиц с ограниченной трудоспособностью происходил примерно на 5% быстрее, чем в среднем для лиц того же пола, возраста и места жительства.
Более половины целевой группы (52%) высказались за то, что человек с ограниченной трудоспособностью должен иметь возможности для работы, учебы или поиска работы. В 2017 году эту позицию поддержала только треть целевой группы.
В группе людей с пониженной трудоспособностью повысились доходы и оценка своей возможности справляться с повседневной жизнью.
„Центральной идеей реформы трудоспособности было включение людей с ограниченной трудоспособностью в рынок труда, чтобы, с одной стороны, улучшить их качество жизни, а с другой – увеличить предложение рабочей силы в Эстонии. Чтобы добиться успеха, потребовалось измененить отношение и самих людей с ограниченной трудоспособностью, и работодателей, и общества в целом. На данный момент видно, что работа принесла свои плоды“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Теперь работодатели относятся к людям с ограниченной трудоспособностью как к потенциальным работникам. „В условиях растущей нехватки рабочей силы повышение занятости крайне важная для нашей экономики. Вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью в трудовую жизнь создает больше возможностей для работодателей, обогащает рынок труда и повышает уровень жизни жителей Эстонии. Работодателям нужно в приоритетном порядке и последовательно заниматься этой темой“, – сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.
По словам министра Рийсало, следующим этапом реформы станут меры по предотвращению постоянной потери трудоспособности людей, которые находятся на продолжительном больничном. Одной из мер станет создание гибких условий для возможности работать во время действия больничного листа. Также планируется продолжить интеграцию услуг в сферах занятости, здравоохранения и социальном секторе. Это позволит оказывать более качественную помощь людям с ограниченной трудоспособностью. Сейчас, чтобы получить необходимую помощь, им не приходится ориентироваться в самых разных системах и правилах.
Главная идея реформы трудоспособности заключалась в изменении образа мышления: должна оцениваться трудоспособность человека, а не ее отсутствие. На рынке труда был создан ряд адресных мер для людей с пониженной трудоспособностью. Основная цель состояла в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями активнее выходить на рынок труда и обеспечить эффективное действие системы поддержки людей с ограниченными возможностями, позволяющей им достигнуть финансовой устойчивости. В аналитическом отчете отмечается, что для создания поддерживающей среды в по-прежнему необходимо заниматься изменением общественных установок и отношения к людям с ограниченной трудоспособностью.
Оценку реформы трудоспособности провели Turu-Uuringute AS, Эстонский центр прикладных исследований Centar, исследовательский центр Praxis и Центр прикладной антропологии. С отчетом можно ознакомиться здесь: https://www.sm.ee/uudised-ja-pressiinfo/andmed/uuringud-ja-analuusid#tvaldkonna-uuringud-ja-analsid