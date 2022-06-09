09.06.2022, 14:35
Тартуский университет вошел в число 300 лучших в мире
ФОТО: Tartu Ülikool
Тартуский университет вошел в число 300 лучших высших учебных заведений мира. Вместе с четырьмя другими университетами он занял 296-е строчку в рейтинге.
В прошлом году Тартуский университет в рейтинге университетов мира QS World University Rankings занимал более низкое место. В последние годы эстонский вуз стабильно входит в 300 лучших.
Самое высокое на данный момент место - 285-е - было достигнуто им в прошлом году.
Таллиннский технический университет занимает место в промежутке 701-750, Таллиннский университет - 1001.-1200.
С рейтингом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.