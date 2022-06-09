Тартуский университет вошел в число 300 лучших в мире

В прошлом году Тартуский университет в рейтинге университетов мира QS World University Rankings занимал более низкое место. В последние годы эстонский вуз стабильно входит в 300 лучших.

Самое высокое на данный момент место - 285-е - было достигнуто им в прошлом году.

Таллиннский технический университет занимает место в промежутке 701-750, Таллиннский университет - 1001.-1200.

С рейтингом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.