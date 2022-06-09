ВИДЕО | Кая Каллас: мы хотим поскорее покончить с правительством меньшинства, но у Isamaa, видимо, время есть

Центристская партия заявила, что пост премьер-министра может перейти к Isamaa. В то же время и глава EKRE заявил, что сам хотел бы стать премьер-министром. Мог бы соцдем или представитель Isamaa стать премьер-министром (если бы образовалась коалиция с Партией реформ, Isamaa и социал-демократами)? Или место премьер-министра должно остаться за Партией реформ?

Мы вообще не говорили о постах. Для нас было важно направление. Вчера мы просто наметили, что мы могли бы сделать вместе. Мы нашли общий язык по вопросам безопасности и продвижению обучения на эстонском языке. Чтобы можно было принимать решения по существу. Были и другие сферы, где у нас много общего.

Выделение средств на повышение пособий - с этим реформисты не согласятся?

Откуда возьмутся эти деньги? Они не вырастут на дереве, а уйдут из кармана налогоплательщика. Чтобы выделять большие средства, должен быть ответ на вопрос, откуда эти деньги взять. За чей счет?

Мы готовы обсуждать все вопросы, но мы хотим обсудить их блоком – рассмотреть все вызовы, которые предстоит решить за эти девять месяцев, в том числе и финансовые.

Были ли ли какие-то договоренности или реформисты до субботнего совета Isamaa занимают выжидательную позицию?

Мы действительно не знаем, что будет на совете Isamaa в субботу. Вчера у нас были встречи. Я не знаю, как скоро все решится. Наверное, внутри Isamaa идут какие-то дискуссии, подождем, что решат они.

Хотя мне очень жаль, потому что нашим желанием было двигаться быстрее, чтобы эта ситуация не длилась так долго, как сейчас, когда есть правительство меньшинства. Но у Isamaa, видимо, есть время.

Могут ли внеочередные выборы быть разумной альтернативой поиску коалиции с позиции Партии реформ?

Я не думаю, что это на самом деле в чьих-либо интересах. У нас и так выборы в марте. Все наши приготовления направлены на то, чтобы выстоять на мартовских выборах. Если выборы пройдут раньше, это будет шоком для всех.

Но такая возможность есть - если (премьер-министру - ред.) не доверяют, то правительство может сделать предложение (по внеочередным выборам - ред.) президенту, за которым останется решение. Так что это на полное усмотрение президента.