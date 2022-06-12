Эстония подойдет? Крупный производитель алкоголя ищет балтийскую страну для строительства завода стоимостью 40 миллионов евро

Предприятию принадлежит несколько работающих в странах Балтии фирм. В Латвии его наиболее известными ответвлениями являются компания по производству алкогольных напитков Amber Latvijas Balzams, широкая сеть специализированных магазинов по продаже напитков Latvijas balzams, ведущий дистрибьютор алкогольных напитков Amber Distribution Latvia и другие. В Литве она представляет Amber Distribution Lithuania, которая также курирует сеть напитков Bravo Alco. В Эстонии ее представляют две компании: предприятие по производству алкогольных напитков Amber Production Remedia и фирма по продаже напитков Amber Distribution Estonia.

„За последние три года концерн принес в бюджет стран Балтии более 490 миллионов евро: более 225 миллионов евро в Латвии, более 230 миллионов евро в Литве и более 33 миллионов евро в Эстонии. Это свидетельствует о том, что строительство завода в одной из стран Балтии принесло бы потенциально значительную пользу ее экономике. Это крупная инвестиция, которая также создаст новые рабочие места и поддержит местный бизнес. Мы примем стратегическое решение о местонахождении завода после встречи с учреждениями по реализации инвестиционной политики каждой из стран, и решение будет принято в самое ближайшее время“, — отметила финансовый директор Amber Beverage Group Екатерина Стуге.