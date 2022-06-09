Правда ли, что в Чехии на магазинах появились таблички „Украинцам вход запрещён“?(5)
Жерналисты из Проверено.Медиа разобрались в вопросе. В конце мая российские СМИ сообщили, что в Праге владельцы некоторых магазинов запретили вход украинцам из-за участившихся случаев краж. Этот запрет якобы подтверждает пара фотографий. Мы проверили, вывешивали ли чехи такие запретительные таблички.
Утром 26 мая о запрете рассказало и чешское англоязычное издание Prague Morning, разместив фото витрин с табличками у себя в соцсетях. Записи сопровождал вопрос: „А вы замечали в городе подобные вывески? Мы немного в шоке“. Пользователи возмутились тем, что украинцам запретили посещать магазины, и назвали такие действия неприемлемыми. Некоторые даже писали оскорбления и призывали бойкотировать эти магазины.
Тогда публикациями Prague Morning заинтересовались и чешские журналисты. К примеру, фотокорреспондент газеты Deník посетил один из магазинов всего через несколько десятков минут после выхода постов, но не обнаружил на витрине никаких вывесок про украинцев. По словам удивлённого продавца бутика, у них никогда не размещали табличку „Украинцам вход воспрещён“.
Точно так же отреагировала и Марсела Абдель Фаттахова, владелица магазина чулочно-носочных изделий на Соколовской улице в районе Карлин. „Я теперь ничем другим не занимаюсь. К нам обращаются клиенты и знакомые, и мне приходится всем объяснять, что это фейковая фотография. У нас здесь никогда не было такого знака. Я не интересуюсь политикой и уж точно не хочу запрещать кому-либо вход в магазин“, — рассказала она пражской газете и добавила, что хочет обратиться к издателям Prague Morning за разъяснениями. Корреспондентам портала iDNES.cz она сказала, что сочувствует беженцам, их магазин несправедливо критикуют и её муж обратится в полицию из-за репутационного ущерба.
А сотрудники Deník сами обратилась в редакцию Prague Morning, чтобы выяснить, откуда взялись эти снимки. Сообщается, что там происхождение фото так и не раскрыли, зато настаивали на том, что они подлинные. На последующие вопросы о том, проверяли ли редакторы наличие таблички самостоятельно, ответов не последовало. Тем не менее посты из соцсетей Prague Morning удалили. Позже один из пользователей указал на то, что изданию ещё следовало бы выпустить опровержение. Затем в твиттере Prague Morning появился новый пост: „Мы извиняемся. Сегодня утром один из наших читателей прислал эти фото нам в Facebook*. Он сказал, что сделал их вчера днём, и мы ему поверили. Это наша ошибка“. В другом твите добавлено, что, согласно профилю этого читателя, он англичанин, живущий в Праге.
Днём 26 мая опровержение появилось и в фейсбуке магазина Punčocháče Karlín. Там выложили фото витрины и подписали его следующим образом: „Вот это реальность! Пост на страничке Prague Morning был фейком, и сейчас он удалён. У нас рады всем“. Отметим, что в том месте, где якобы была запрещающая вывеска, размещён белый листок бумаги с адресом интернет-магазина. Причём, судя по отражению улицы, он приклеен за стеклом.
Своё расследование провёл и чешский сайт Seznam Zpráv. Там выяснили, что второй магазин находится в том же районе, что и вышеупомянутый магазин колготок. По словам матери владелицы модного бутика Inside Ленки Врзаловой, в магазине не висела никакая табличка, на этом месте лишь пустая доска. Также она сказала, что посоветуется со своей дочерью о том, стоит ли обращаться в полицию, хотя порталу iDNES.cz призналась, что не видит в этом смысла. Журналисты Seznam Zpráv пообщались и с Марселой Абдель Фаттаховой, которая ещё раз подтвердила, что не имеет никакого отношения к вывеске: „Меня это очень злит, это человеческая глупость“. Фаттахова добавила, что не знает, зачем ей клеить такой знак, если она просто продаёт колготки.
На сайте Seznam Zpráv есть и комментарий представителя Чешской торговой инспекции. Он заявил, что если владелец запрещает вход определённой группе лиц, будь то словаки, немцы или украинцы, то он нарушает запрет на дискриминацию. В этом случае ему грозит штраф в размере до 3 млн чешских крон в соответствии с Законом о защите прав потребителей. По сообщению iDNES.cz от 26 мая, пресс-секретарь полиции сказала, что правоохранительные органы знают об этом инциденте, но на тот момент потерпевшие ещё не подали официальные заявления.
Кроме журналистских расследований, в Сети можно найти много комментариев и фото магазинов от местных жителей. По их словам, они тоже никогда не видели подобных запретительных табличек на указанных магазинах. Например, пользователь „Пикабу“ Icizinec написал, что 26 мая лично ходил к этим магазинам (между ними всего около 100 м) и не видел вывесок. 27 мая он опубликовал фото обоих фасадов без антиукраинских знаков.
Исходя из слов владельцев и работников магазинов, а также местных жителей, можно сделать вывод, что вход украинцам не запрещали. Некоторые пользователи предположили, что кто-то незаметно прикрепил вывески, быстро сфотографировал их, а потом снял. Но, скорее всего, имел место обычный фотомонтаж, и в пользу этой версии говорит пара фактов. Во-первых, по данным iDNES.cz, то место на стекле, где якобы была приклеена вывеска, покрыто пылью. Так что не похоже, что в последнее время там что-то было. Во-вторых, на снимке можно заметить, что на запретительной вывеске есть отражение автомобиля, то есть она якобы была приклеена за стеклом. Но там уже висит белый листок с указанием сайта, так что сначала его бы пришлось снять, а потом повесить назад. Сделать это незаметно вряд ли получилось бы.