Правда ли, что в Чехии на магазинах появились таблички „Украинцам вход запрещён“?

В СМИ о запрете входа украинцам в пражские магазины стали массово писать 26 мая. В публикациях сослались на посты из соцсетей с двумя фотографиями. На этих снимках запечатлены две витрины магазинов одежды, на которых якобы висят таблички в цветах украинского флага и с надписью „Українцям вхід заборонено“ («Украинцам вход запрещён“). При этом продавцы и управляющие бутиков якобы признались, что устали от частых краж и наглого поведения беженцев, поэтому вынуждены принять такие радикальные меры.

Самая ранняя публикация снимков магазинов с антиукраинскими знаками, которую мы смогли найти, появилась в Telegram-канале „Укропский фреш“ (917 000 просмотров) 25 мая в 22:58 мск. В нём указано, что фото прислал подписчик Александр М.

Утром 26 мая о запрете рассказало и чешское англоязычное издание Prague Morning, разместив фото витрин с табличками у себя в соцсетях. Записи сопровождал вопрос: „А вы замечали в городе подобные вывески? Мы немного в шоке“. Пользователи возмутились тем, что украинцам запретили посещать магазины, и назвали такие действия неприемлемыми. Некоторые даже писали оскорбления и призывали бойкотировать эти магазины.

Тогда публикациями Prague Morning заинтересовались и чешские журналисты. К примеру, фотокорреспондент газеты Deník посетил один из магазинов всего через несколько десятков минут после выхода постов, но не обнаружил на витрине никаких вывесок про украинцев. По словам удивлённого продавца бутика, у них никогда не размещали табличку „Украинцам вход воспрещён“.

Точно так же отреагировала и Марсела Абдель Фаттахова, владелица магазина чулочно-носочных изделий на Соколовской улице в районе Карлин. „Я теперь ничем другим не занимаюсь. К нам обращаются клиенты и знакомые, и мне приходится всем объяснять, что это фейковая фотография. У нас здесь никогда не было такого знака. Я не интересуюсь политикой и уж точно не хочу запрещать кому-либо вход в магазин“, — рассказала она пражской газете и добавила, что хочет обратиться к издателям Prague Morning за разъяснениями. Корреспондентам портала iDNES.cz она сказала, что сочувствует беженцам, их магазин несправедливо критикуют и её муж обратится в полицию из-за репутационного ущерба.