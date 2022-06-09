„Украинцы что, сами насилуют своих женщин и детей?“ Что отвечал Би-би-си о войне посланник России в ООН Небензя

Ведущий Стивен Сакур начал с общего вопроса: „Спустя 100 дней с начала вооруженного конфликта можете ли вы сказать, что российское вторжение в Украину идет по плану?“

„Мне кажется, прогресс есть, - ничуть не смутился Небензя. - Никто не обещал результата через три дня или через неделю. Сейчас некоторые эксперты уверяют, что российская военная операция забуксовала и идет значительно медленнее, чем планировалось. Но прогресс есть, он продолжается, и это ясно как божий день“.

„Масштабы потерь потрясают“

„Признаете ли вы, что изначальный план по захвату Киева и установлению там пророссийского режима полностью провалился?“ - спросил Стивен Сакур.

„Мне о таких планах ничего не известно“, - заявил Небензя, отметив, что никто из российского командования никогда не заявлял вслух о том, что Москва намеревалась взять под контроль Киев, установив там марионеточное правительство.

Украинская сторона заявляет, что российская армия потеряла на войне уже 30 тысяч убитых, напомнил ведущий, оговорившись, что независимо подтвердить эти цифры невозможно. Разведка США оценивает потери в личном составе российской армии с начала войны на уровне около 15 тысяч погибших, это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане потерял Советский Союз.

„Масштабы ваших потерь за последние 100 дней потрясают. Люди, живущие в России, были бы абсолютно шокированы этими цифрами, если бы о них знали“, - отметил Сакур.

„Я тоже не могу подтвердить озвученные потери, - заявил Небензя. - Как я уже говорил, официально их не раскрывают, а в ходе любого конфликта стороны склонны сильно завышать потери друг друга. Я не могу сообщить вам цифры и я не могу комментировать, что там Украина или США говорят по этому поводу“.

Но за 100 дней конфликт фактически зашел в патовое положение, заметил Сакур: „Вы так и не взяли Северодонецк. Вы не можете взять целиком даже Луганск, не говоря уже о всем Донбассе. Если это, по вашему, прогресс, то мне очень интересно: а в чем, собственно, вообще состоит план?!“