ПРЯМО СЕЙЧАС | Кая Каллас рассказывает о новых решениях правительства(3)
Правительство проводит пресс-конференцию, в которой принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр по делам сельской жизни Урмас Круузе и министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт.
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Перед началом пресс-конференции Кая Каллас отметила, что выступающие сегодня в уменьшенном составе, потому что на данный момент министры занимают по две должности. Премьер выразила надежду, что в скором времени правительство возобновит нормальную работу.
На сегодняшнем заседании было представлено 17 тем. В их числе - вопросы, касающиеся безопасности, будущего развития сельского хозяйства и строительства дорог, оценки инвесторов из третьих стран.
На вопрос Delfi о том, насколько может вырасти налоговая нагрузка при выделении средств на повышение семейных пособий, Каллас ответила, что если изменения пройдут, то подоходный налог придется поднять с 20% до 23%. Также, по мнению Каллас, нет смысла в снижении акцизов на топливо, а при желании повысить семейные пособия, акцизы и вовсе следует повысить до 30%.