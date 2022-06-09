ПРЯМО СЕЙЧАС | Кая Каллас рассказывает о новых решениях правительства

Перед началом пресс-конференции Кая Каллас отметила, что выступающие сегодня в уменьшенном составе, потому что на данный момент министры занимают по две должности. Премьер выразила надежду, что в скором времени правительство возобновит нормальную работу.

На сегодняшнем заседании было представлено 17 тем. В их числе - вопросы, касающиеся безопасности, будущего развития сельского хозяйства и строительства дорог, оценки инвесторов из третьих стран.

На вопрос Delfi о том, насколько может вырасти налоговая нагрузка при выделении средств на повышение семейных пособий, Каллас ответила, что если изменения пройдут, то подоходный налог придется поднять с 20% до 23%. Также, по мнению Каллас, нет смысла в снижении акцизов на топливо, а при желании повысить семейные пособия, акцизы и вовсе следует повысить до 30%.