Другие виды
09.06.2022, 16:51

ВИДЕО | Александра Трусова прыгнула на 4,19 м

 
Alexandra Trusova
Alexandra Trusova
ФОТО: Yohei Osada | Yohei Osada/AFLO SPORT

Российская фигуристка Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходит в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

В первой попытке Трусова прыгнула на 3,80 м, во второй – на 3,94, в третьей – на 4,10, в четвертой – на 4,19.

Лучший результат фигуристки соответствует нормам второго юношеского разряда, пишет Sports.ru.

Неделя легкой атлетики проходит с 7 по 13 июня.

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