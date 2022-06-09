09.06.2022, 16:51
ВИДЕО | Александра Трусова прыгнула на 4,19 м
ФОТО: | Yohei Osada/AFLO SPORT
Российская фигуристка Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходит в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
В первой попытке Трусова прыгнула на 3,80 м, во второй – на 3,94, в третьей – на 4,10, в четвертой – на 4,19.
Лучший результат фигуристки соответствует нормам второго юношеского разряда, пишет Sports.ru.
Неделя легкой атлетики проходит с 7 по 13 июня.
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