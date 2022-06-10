ОБЪЯСНЯЕТ АДВОКАТ | Должен ли получивший наследство человек отдать половину супругу?

Читательница обратилась в газету Maaleht с вопросом относительно наследства. Ее муж умер, и наследниками первой очереди, кроме нее, являются две взрослые дочери, одна из которых замужем. Наследственное имущество — дом и земельный участок, на котором он расположен. Муж замужней дочери заявил, что если после получения наследства имущество будет продано, то жена обязана будет заплатить ему половину полученной суммы. Так ли это? Что в таких случаях предусматривает закон?