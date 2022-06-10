Новости Эстонии
10.06.2022, 16:26

ОБЪЯСНЯЕТ АДВОКАТ | Должен ли получивший наследство человек отдать половину супругу?

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Иво Махов
присяжный адвокат
Обязан ли человек, получивший наследство, поделиться с супругом? Что гласит закон?
Обязан ли человек, получивший наследство, поделиться с супругом? Что гласит закон?
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Читательница обратилась в газету Maaleht с вопросом относительно наследства. Ее муж умер, и наследниками первой очереди, кроме нее, являются две взрослые дочери, одна из которых замужем. Наследственное имущество — дом и земельный участок, на котором он расположен. Муж замужней дочери заявил, что если после получения наследства имущество будет продано, то жена обязана будет заплатить ему половину полученной суммы. Так ли это? Что в таких случаях предусматривает закон?

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