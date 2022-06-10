Должен ли получивший наследство человек отдать половину супругу? Отвечает адвокат

Отвечает присяжный адвокат Иво Махов:

В случае продажи полученного в наследство имущества дочь не обязана уступать половину суммы супругу. Если имущественные отношения между супругами выражены классическим совместным имуществом, то согласно 27-й статье Закона о семье (часть 2, пункт 2) имущество, полученное путем наследования, является раздельным. В соответствии с 3-м пунктом этой же статьи раздельным имуществом являются и предметы, которые супруг приобретает на основании права, входящего в состав его раздельного имущества, либо на основании сделки, совершенной с раздельным имуществом. По Закону о семье деньги на банковском счете также являются предметом имущества.

Муж дочери, очевидно, исходил из 6-й части 27-й статьи Закона о семье, согласно которой предмет имущества входит в состав совместного имущества супругов до тех пор, пока не доказана его принадлежность к раздельному имуществу супругов. Он допустил, что находящиеся на банковском счету жены деньги являются совместным имуществом. Однако допущение не означает, что деньги на банковском счету являются совместным имуществом. Допущение приводит к бремени (обязанности) доказывания — в данном случае не муж обязан доказывать, что имущество является совместным, а жена должна доказать, что полученные в наследство деньги являются ее собственными. Как правило, доказывать происхождение денег на банковском счету не составляет труда, поскольку деньги, вырученные от продажи полученного в наследство дома и земельного участка, поступают на счет банковским переводом, и передвижение денег и источник четко прослеживаются. Следовательно, зять не может требовать эти деньги.