Должен ли получивший наследство человек отдать половину супругу? Отвечает адвокат(9)
Читательница обратилась в газету Maaleht с вопросом относительно наследства. Ее муж умер, и наследниками первой очереди, кроме нее, являются две взрослые дочери, одна из которых замужем. Наследственное имущество — дом и земельный участок, на котором он расположен. Муж замужней дочери заявил, что если после получения наследства имущество будет продано, то жена обязана будет заплатить ему половину полученной суммы. Так ли это? Что в таких случаях предусматривает закон?
Отвечает присяжный адвокат Иво Махов:
В случае продажи полученного в наследство имущества дочь не обязана уступать половину суммы супругу. Если имущественные отношения между супругами выражены классическим совместным имуществом, то согласно 27-й статье Закона о семье (часть 2, пункт 2) имущество, полученное путем наследования, является раздельным. В соответствии с 3-м пунктом этой же статьи раздельным имуществом являются и предметы, которые супруг приобретает на основании права, входящего в состав его раздельного имущества, либо на основании сделки, совершенной с раздельным имуществом. По Закону о семье деньги на банковском счете также являются предметом имущества.
Муж дочери, очевидно, исходил из 6-й части 27-й статьи Закона о семье, согласно которой предмет имущества входит в состав совместного имущества супругов до тех пор, пока не доказана его принадлежность к раздельному имуществу супругов. Он допустил, что находящиеся на банковском счету жены деньги являются совместным имуществом. Однако допущение не означает, что деньги на банковском счету являются совместным имуществом. Допущение приводит к бремени (обязанности) доказывания — в данном случае не муж обязан доказывать, что имущество является совместным, а жена должна доказать, что полученные в наследство деньги являются ее собственными. Как правило, доказывать происхождение денег на банковском счету не составляет труда, поскольку деньги, вырученные от продажи полученного в наследство дома и земельного участка, поступают на счет банковским переводом, и передвижение денег и источник четко прослеживаются. Следовательно, зять не может требовать эти деньги.
Однако, если дочь начнет использовать деньги, полученные от продажи наследства, то в дальнейшем ей будет труднее доказать свое право на раздельное имущество. Например, если она потратит часть денег, остальные смешаются с теми, что поступили на счет во время брака. Деньги на банковском счету находятся в постоянном движении, люди что-то приобретают, ремонтируют совместное жилье и т.д. Если спор о разделе совместного имущества дойдет до суда, одних только выписок с банковского счета может оказаться недостаточно и потребуются другие доказательства, используемые в гражданском судопроизводстве.