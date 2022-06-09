ФОТО | Эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд

Сборная Эстонии с 11 очками находится на втором месте в турнирной таблице. Первое место в группе С занимает сборная Чехии, выигравшая все пять поединков и набравшая 15 очков. Команда Латвии проиграла все пять встреч.

Сборная Эстонии начала выступление в Золотой лиге с домашнего поражения от чехов, но затем дважды (дома и на выезде) обыграла бельгийцев и латышей.

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