09.06.2022, 11:02
ФОТО | Эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сборная Эстонии по волейболу одержала четвертую победу подряд в розыгрыше Золотой лиги. Эстонская команда обыграла 8 июня в спортхолле Тартуского университета национальную команду Латвии со счетом 3:1 (25:17, 25:22, 25:27, 25:23).
Сборная Эстонии с 11 очками находится на втором месте в турнирной таблице. Первое место в группе С занимает сборная Чехии, выигравшая все пять поединков и набравшая 15 очков. Команда Латвии проиграла все пять встреч.
Сборная Эстонии начала выступление в Золотой лиге с домашнего поражения от чехов, но затем дважды (дома и на выезде) обыграла бельгийцев и латышей.
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