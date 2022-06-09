Другие виды
09.06.2022, 11:02

ФОТО | Эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд

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ФОТО: Jassu Hertsmann | Ekspress Meedia

Сборная Эстонии по волейболу одержала четвертую победу подряд в розыгрыше Золотой лиги. Эстонская команда обыграла 8 июня в спортхолле Тартуского университета национальную команду Латвии со счетом 3:1 (25:17, 25:22, 25:27, 25:23).

Сборная Эстонии с 11 очками находится на втором месте в турнирной таблице. Первое место в группе С занимает сборная Чехии, выигравшая все пять поединков и набравшая 15 очков. Команда Латвии проиграла все пять встреч.

Сборная Эстонии начала выступление в Золотой лиге с домашнего поражения от чехов, но затем дважды (дома и на выезде) обыграла бельгийцев и латышей.

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