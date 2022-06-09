Нарвская оппозиция предлагает семь шагов по улучшению образовательной программы

С момента начала работы над проектом программы развития образования прошло почти два года (с середины 2020 года до середины 2022 года.). Мэр города Катри Райк затянула процесс более, чем на 1,5 года. Как известно, в 2020 году решением управы была создана рабочая группа, в нее вошли опытные руководители нарвских учреждений и специалисты; эта группа многое сделала, но результаты ее деятельности мэр Катри Райк почему-то оставила без рассмотрения и попросту отбросила.

В 2021 году была создана новая рабочая группа и инициирована работа над новым вариантом проекта программы развития, но с тем же самым исходным заданием! Причем в новой рабочей группе инициативу отдали нанятой консультационной фирме, а количество представителей Нарвы сократилось.

Сам новый проект программы был готов в феврале этого года, а озвучен только в мае! Хотелось бы услышать ответ на вопрос от Катри Райк: по какой причине документ так долго не придавался гласности?

Мы считаем, что представленный на обсуждение нарвитянам проект документа является политической декларацией определенных сил в Нарве, он направлен не на созидание и развитие, а на разрушение образования и города в целом.

Приведем в подтверждение сказанному конкретные примеры. (Далее для удобства понимания проблемы существующий проект мы будем назвать „программа“).

1) Программа не учитывает (и не рассматривает) существующую в городе систему образования по интересам и социальные аспекты/особенности Нарвы.

Предложение: необходимо отразить эти моменты в новом исходном задании и сделать программу, которая будет отражать все направления в образовании.