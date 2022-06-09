Нарвская оппозиция предлагает семь шагов по улучшению образовательной программы
Оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания из фракций Narva Heaks и Kesk высказали мнение о проекте программы развития муниципальной системы образования Нарвы до 2030 года.
С момента начала работы над проектом программы развития образования прошло почти два года (с середины 2020 года до середины 2022 года.). Мэр города Катри Райк затянула процесс более, чем на 1,5 года. Как известно, в 2020 году решением управы была создана рабочая группа, в нее вошли опытные руководители нарвских учреждений и специалисты; эта группа многое сделала, но результаты ее деятельности мэр Катри Райк почему-то оставила без рассмотрения и попросту отбросила.
В 2021 году была создана новая рабочая группа и инициирована работа над новым вариантом проекта программы развития, но с тем же самым исходным заданием! Причем в новой рабочей группе инициативу отдали нанятой консультационной фирме, а количество представителей Нарвы сократилось.
Сам новый проект программы был готов в феврале этого года, а озвучен только в мае! Хотелось бы услышать ответ на вопрос от Катри Райк: по какой причине документ так долго не придавался гласности?
Мы считаем, что представленный на обсуждение нарвитянам проект документа является политической декларацией определенных сил в Нарве, он направлен не на созидание и развитие, а на разрушение образования и города в целом.
Приведем в подтверждение сказанному конкретные примеры. (Далее для удобства понимания проблемы существующий проект мы будем назвать „программа“).
1) Программа не учитывает (и не рассматривает) существующую в городе систему образования по интересам и социальные аспекты/особенности Нарвы.
Предложение: необходимо отразить эти моменты в новом исходном задании и сделать программу, которая будет отражать все направления в образовании.
2) Катри Райк и её команда шли на выборы с обещанием увеличить рабочие места и уменьшить отток населения из города. Представленная программа свидетельствует об обратном: при реализации предлагаемой к принятию программы с сентября 2023 года работу потеряют около 200 работников системы образования. И это не говоря о том, что мэр Катри Райк теперь даже не рассматривает возможность создания новых рабочих мест, уменьшения оттока населения и привлечения в город новых специалистов на создаваемые рабочие места.
Предложение: провести анализ кадров в каждом учреждении, определить тот состав педагогических работников, который необходим для развития системы образования города; каждый работник должен знать, где он сможет работать в случае изменения статуса учреждения, где он работает сейчас. Это должно распространяться и на руководителей школ и детских садов.
3) Если „квадратура“, т.е. предполагаемые к закрытию 7000м² является самой насущной проблемой, то должны быть варианты.
Например, есть предложение закрыть школу 6 и амортизированное здание бассейна языкового лицея.
4) Один из аргументов для закрытия школ — техническая экспертиза зданий. Но ценовое предложение фирмы, которая проводила техническую экспертизу, было сильно меньше, чем у конкурента, вследствие этого возникает сомнение в ее компетентности.
К технической экспертизе так же много вопросов. Например, по критериям оценивания. Так есть пункты „лифт, газ“. Если этого в школе/детском саду нет, то ставится минус, он засчитывается как „0“ (ноль).
Особое внимание надо обратить на странные данные, на основании которых предлагается закрыть Солдинаскую гимназию и перевести учеников в школу 6. Или вот еще факт, который ставит под сомнение достоверность данных технической экспертизы: здание Кренгольмской гимназии оценивалось как общее здание со спортивным комплексом, а у языкового лицея как два разных здания — учебный корпус и спортивный комплекс.
Предложение: провести новую техническую экспертизу как зданий, так и территорий учреждений; или лучше сказать так: сделать на все здания нормальный строительный аудит.
5) Поверхностно представлена проблема в обучении детей с определенным особенностями — HEV-дети. В программе показано только их общее количество, но не учитывается, что на обучение трех таких детей средств требуется, как на 24 обычных ученика, т. е. как на целый класс.
Предложение: При составлении новой программы уделить отдельное внимание специфике обучения HEV-детей.
6) Сейчас уже всем понятно и известно, что сроки ремонтов Кесклиннаской школы и Эстонской гимназии сдвигаются на длительный срок.
Предложение: все реформы, изменения в школах начать только после того, как эти учреждения начнут работать в новых зданиях, будут укомплектованы учениками и учителями.
7) Отдельная тема — реорганизация системы дошкольного образования. Поражает, какое количество неточностей (ляпов) сделано в статистических данных, что никак не учитываются новые нормативы и нормы для содержания детей, которые сегодня обсуждаются в Рийгикогу.
Предложение: прежде, чем закрывать детские сады, необходимо построить новый современный детсад на ул. Мыйза, 6 и перевести в него из зданий, которые лучше снести, чем ремонтировать, детей группами вместе с воспитателями и иным персоналом.
Депутаты от оппозиции предлагают предпринять следующие дальнейшие шаги по работе с программой развития муниципальной системы образования до 2030 года:
1) признать проект программы провальным,
2) составить и утвердить постановлением городского собрания новое исходное задание с учётом социальных проблем города и развитием образования по интересам,
3) создать новую рабочую группу, в которой решающую роль будут играть представители системы образования города Нарва,
4) рассмотреть вариант закрытия 6 школы и амортизированного здания бассейна языкового лицея,
5) в случае исполнение условий получения 14,5 миллионов на ремонт здания основной школы для Кесклиннаской гимназии, сделать школой раннего языкового погружения
Языковой лицей, а не Кесклиннаской гимназию. Поскольку Языковой лицей уже сейчас имеет соответствующее название.
6) прежде, чем закрывать детские сады, построить новый современный детсад на улице Мыйза 6 и перевести в него детей группами вместе с воспитателями и иным персоналом.
7) для всех учреждений сделать нормальный строительный аудит.
В случае изменений, которые будут коренным образом реформировать действующую систему образования Нарвы, потребовать проведение референдума, чтобы учесть мнение всех жителей, а от того, каким путем пойдет реорганизация в образовании зависит будущее города, желание молодежи и молодых семей жить и работать в Нарве.