Сеэдер: нет смысла выражать недоверие, поскольку президент предложит сформировать новое правительство именно Кае Каллас

„Цель в том, чтобы как можно скорее ликвидировать нынешний правительственный кризис, или я бы даже сказал, в некотором смысле, конституционный кризис — ту ненормальную ситуацию, сложившуюся в стране на данный момент, когда у нас как бы есть правительство, но его как бы и нет“, - сказал Хелир-Валдор Сеэдер после последних переговоров.