09.06.2022, 11:38
Сеэдер: нет смысла выражать недоверие, поскольку президент предложит сформировать новое правительство именно Кае Каллас(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Уже в субботу, когда соберется совет Isamaa, станет ясно, с какой командой у руля Эстония двинется к мартовским выборам 2023 года.
„Цель в том, чтобы как можно скорее ликвидировать нынешний правительственный кризис, или я бы даже сказал, в некотором смысле, конституционный кризис — ту ненормальную ситуацию, сложившуюся в стране на данный момент, когда у нас как бы есть правительство, но его как бы и нет“, - сказал Хелир-Валдор Сеэдер после последних переговоров.