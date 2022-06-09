Новости Эстонии
09.06.2022, 11:38

Сеэдер: нет смысла выражать недоверие, поскольку президент предложит сформировать новое правительство именно Кае Каллас

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Премьер-министр Кая Каллас перед переговорами с Isamaa и соцдемами
Премьер-министр Кая Каллас перед переговорами с Isamaa и соцдемами
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Уже в субботу, когда соберется совет Isamaa, станет ясно, с какой командой у руля Эстония двинется к мартовским выборам 2023 года.

„Цель в том, чтобы как можно скорее ликвидировать нынешний правительственный кризис, или я бы даже сказал, в некотором смысле, конституционный кризис — ту ненормальную ситуацию, сложившуюся в стране на данный момент, когда у нас как бы есть правительство, но его как бы и нет“, - сказал Хелир-Валдор Сеэдер после последних переговоров.

„ От треугольника „Партия реформ, социал-демократы и Isamaa“ хотелось бы услышать, чего они ждут от такой правящей коалиции? Какие могут быть острые вопросы и самые важные инициативы, которые можно реализовать за это время? То же самое касается второй тройки — Центристской партии, EKRE и Isamaa, потому что мы знаем, что предыдущее правительство было распущено не из-за действий Isamaa.

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