Зимние виды
09.06.2022, 12:01

Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников

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Johannes Hoesflot Klaebo
Johannes Hoesflot Klaebo
ФОТО: Photo by Ben STANSALL / AFP | Scanpix

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо признался, что продолжает придерживаться мнения о том, что российские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях.

„Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но я не обязательно думаю, что только у меня сложилось такое отношение“, — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.

Источник - Чемпионат

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