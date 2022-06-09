Растет количество споров о парковке: комиссия призывает потребителей отстаивать свои права

„В комиссию по потребительским спорам за последние пять месяцев обращались 55 раз, когда у потребителей возникали расхождения во мнении относительно парковки транспортного средства и последующего взыскания соответствующих штрафов за неправильную парковку. По частоте обращений данная проблема занимает четвертое место, это подтверждает, что потребность в правовой защите потребителей в данной сфере высока“, — пояснил руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.

Исковое требование о штрафе за парковку имеет срок давности, который истекает так же, как и любой другой: как правило, требование старше трех лет уже недействительно. „От исполнения просроченного требования можно отказаться и в случае спора объяснить его истечением срока давности“, — добавил он.

Копамеэс добавил, что инкассо-фирма или предприятие, занимающее истребованием долга, должно быть готово доказать факты, на которых основано требование, и по требованию потребителя или комиссии предоставить соответствующие доказательства. При необходимости истец должен доказать, что он законно приобрел иск и имеет право на его взыскание. Это также относится к штрафам, наложенным за границей.

„Угрозы потребителям реестром платежных нарушений или любым другим способом несанкционированная обработка персональных данных запрещены, и лицо имеет право требовать возмещения убытков. Постоянная „бомбардировка“ требованиями потребителей предосудительна, особенно спустя годы после нарушения договора“, — прокомментировал ситуацию руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам.

Разумеется, были и такие споры в комиссии, когда сам потребитель проявил халатность, и штраф за парковку обосновывался ошибочным регистрационным номером транспортного средства, неправильным использованием парковочных часов или другими обстоятельствами. Департамент подчеркивает, что потребитель также должен быть внимательным и не нарушать условия парковки.