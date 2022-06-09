EKRE повторно просит прокуратуру возбудить уголовное дело против министра образования(6)
EKRE подала в прокуратуру новое ходатайство о возбуждении уголовного дела против министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ), полагая, что она нарушила закон во время организации закупок экспресс-тестов на коронавирус для школ, пишет rus.err.ee.
К составлению нового заявления партия подключила специалиста по государственным тендерам юридической фирмы LEXTAL Диану Минуметс и присяжного адвоката Оливера Няэса, сообщила в четверг пресс-служба EKRE.
По словам лидера партии Мартина Хельме, новое заявление юридически сформулировано иначе, чем предыдущее, поданное членами парламента от EKRE, на основании которого прокуратура не сочла нужным возбуждать уголовное дело.
„Жалоба также была дополнена обстоятельствами, которые выяснились в последнее время. У нас есть переписка с Министерством образования, которая ясно показывает, что на самом деле прошлой осенью имелись и более выгодные предложения, и что Министерство образования и науки знало о них до того, как была сделана первая закупка тестов. Также в промежутке выяснилось, что министерство выбрало фирму, которая не имела опыта работы и сделала более дорогое предложение“, - сказал Хельме, призвав прокуратуру выяснить, кто в действительности нажился на этих тендерах.
По мнению EKRE, Керсна нарушила закон, не организовав обязательный конкурс при организации государственных закупок экспресс-тестов, отдав явное предпочтение одному участнику (фирме Selfdiagnostics OÜ) и заплатив за экспресс-тесты на несколько миллионов евро выше рыночной цены.
Заявление в Госпрокуратуру было подано 8 июня. Решение по нему будет принято в течение 10 рабочих дней.