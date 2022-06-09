EKRE повторно просит прокуратуру возбудить уголовное дело против министра образования

„Жалоба также была дополнена обстоятельствами, которые выяснились в последнее время. У нас есть переписка с Министерством образования, которая ясно показывает, что на самом деле прошлой осенью имелись и более выгодные предложения, и что Министерство образования и науки знало о них до того, как была сделана первая закупка тестов. Также в промежутке выяснилось, что министерство выбрало фирму, которая не имела опыта работы и сделала более дорогое предложение“, - сказал Хельме, призвав прокуратуру выяснить, кто в действительности нажился на этих тендерах.