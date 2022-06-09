СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по футболу сыграет с Мальтой в Лиге Наций

Сборная Мальты начала в Лиге Наций УЕФА с победы, обыграв на выезде сборную Сан-Марино со счетом 2:0. Сан-Марино является слабейшей сборной на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу. Во время домашних матчей Лиги наций Мальта не проиграла в пяти из предыдущих шести игр, но победить смогли всего раз. Последняя домашняя победа Мальты в официальных матчах пришлась на сентябрь 2021-го в отборочном этапе на ЧМ-2022, тогда Мальта обыграла Кипр (3:0).

Мальта превосходит классом Сан-Марино, но все таки является таким же андердогом в Европе.

Эстония в первом туре тоже обыграла Сан-Марино, и тоже со счетом (2:0). Одержав победу Эстонская сборная прервала серию из восьми матчей без побед в ЛН (четыре ничьи, четыре поражения). В минувшее воскресенье Эстония провела товарищеский матч со сборной Аргентины, проиграв (5:0). Теперь сборной Эстонии предстоит очная встреча со сборной Мальты.

По словам главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли, Эстония и Мальта играют в очень похожий футбол. „Это будет тяжелый матч. Их переходы от защиты в атаку хороши, и они любят подержать мяч. В некотором смысле они играют так же, как и мы. Нас ожидает интересная, но тяжелая игра“.

Два основных претендента на повышение в классе обыграли своего единственного соперника в первом туре и теперь должны выявить лучшего в очной встрече.

Матч Мальты против Эстонии начнется в 21:45, по эстонскому времени.