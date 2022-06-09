ФОТО | Сборная Эстонии по футболу обыграла Мальту, забив гол на 94-й минуте

Мальта начала активно и уже на 15-ой минуте могли выйти вперед, за игру рукой судья, после просмотра видео повтора назначил пенальти в ворота сборной Эстонии. Карл Якоб Хейн пенальти отбивает, а уже 6 минут спустя благодаря дальнему удару Константина Васильева, сборная Эстонии выходил вперед 0:1.

Хозяева к концу первого тайма больше владели мячом, но без особой остроты у ворот Хейна. Первый тайм закончился со счетом 0:1.

Второй тайм хозяева снова начали активно, создав несколько моментов и Мальта зарабатывает угловой. Юрген Дегабриэле закрутил мяч в ворота с углового, Хейн ошибается на выходе и мяч залетает в ворота 1:1.

Во втором тайме инициативой больше владели хозяева, благодаря чему создали несколько моментов, но забить не смогли. Эстонская сборная в конце второго тайма отодвинула игру от своих ворот и на 94-ой минуте после ошибки игрок Мальты в центре поля, Сергей Зенев перехватил мяч, обыграв вратаря отдал пас Хенри Аниеру, который забил уже в пустые ворота. Сборная Эстонии побеждает 1:2.

Капитан сборной Эстонии Константин Васильев подчеркнул зрелый подход сборной после победы над Мальтой.

„Мы ожидали, что игра будет такой. У Мальты - очень хорошая сборная. Мы не ожидали легкой прогулки. Карл [Якоб Хейн] спас нас в начале встречи, проигрывая в счете, было бы очень тяжело отыграться“, — сказал Васильев после игры. „Пропустив гол, мы не паниковали, а знали, что сможем выйти из этой ситуации, и запасные игроки сделали свое дело“, — добавил капитан сборной Эстонии.

До матча:

Сборная Мальты начала в Лиге Наций УЕФА с победы, обыграв на выезде сборную Сан-Марино со счетом 2:0. Сан-Марино является слабейшей сборной на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу. Во время домашних матчей Лиги наций Мальта не проиграла в пяти из предыдущих шести игр, но победить смогли всего раз. Последняя домашняя победа Мальты в официальных матчах пришлась на сентябрь 2021-го в отборочном этапе на ЧМ-2022, тогда Мальта обыграла Кипр (3:0).