ФОТО | Сборная Эстонии по футболу обыграла Мальту, забив гол на 94-й минуте(1)
Сборная Эстонии в рамках 3-го тура Лиги Наций в группе D обыграла сборную Мальты (1:2) и занимает первое место в группе.
Мальта начала активно и уже на 15-ой минуте могли выйти вперед, за игру рукой судья, после просмотра видео повтора назначил пенальти в ворота сборной Эстонии. Карл Якоб Хейн пенальти отбивает, а уже 6 минут спустя благодаря дальнему удару Константина Васильева, сборная Эстонии выходил вперед 0:1.
Хозяева к концу первого тайма больше владели мячом, но без особой остроты у ворот Хейна. Первый тайм закончился со счетом 0:1.
Второй тайм хозяева снова начали активно, создав несколько моментов и Мальта зарабатывает угловой. Юрген Дегабриэле закрутил мяч в ворота с углового, Хейн ошибается на выходе и мяч залетает в ворота 1:1.
Во втором тайме инициативой больше владели хозяева, благодаря чему создали несколько моментов, но забить не смогли. Эстонская сборная в конце второго тайма отодвинула игру от своих ворот и на 94-ой минуте после ошибки игрок Мальты в центре поля, Сергей Зенев перехватил мяч, обыграв вратаря отдал пас Хенри Аниеру, который забил уже в пустые ворота. Сборная Эстонии побеждает 1:2.
Капитан сборной Эстонии Константин Васильев подчеркнул зрелый подход сборной после победы над Мальтой.
„Мы ожидали, что игра будет такой. У Мальты - очень хорошая сборная. Мы не ожидали легкой прогулки. Карл [Якоб Хейн] спас нас в начале встречи, проигрывая в счете, было бы очень тяжело отыграться“, — сказал Васильев после игры. „Пропустив гол, мы не паниковали, а знали, что сможем выйти из этой ситуации, и запасные игроки сделали свое дело“, — добавил капитан сборной Эстонии.
До матча:
Сборная Мальты начала в Лиге Наций УЕФА с победы, обыграв на выезде сборную Сан-Марино со счетом 2:0. Сан-Марино является слабейшей сборной на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу. Во время домашних матчей Лиги наций Мальта не проиграла в пяти из предыдущих шести игр, но победить смогли всего раз. Последняя домашняя победа Мальты в официальных матчах пришлась на сентябрь 2021-го в отборочном этапе на ЧМ-2022, тогда Мальта обыграла Кипр (3:0).
Мальта превосходит классом Сан-Марино, но все таки является таким же андердогом в Европе.
Эстония в первом туре тоже обыграла Сан-Марино, и тоже со счетом (2:0). Одержав победу Эстонская сборная прервала серию из восьми матчей без побед в ЛН (четыре ничьи, четыре поражения). В минувшее воскресенье Эстония провела товарищеский матч со сборной Аргентины, проиграв (5:0). Теперь сборной Эстонии предстоит очная встреча со сборной Мальты.
По словам главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли, Эстония и Мальта играют в очень похожий футбол. „Это будет тяжелый матч. Их переходы от защиты в атаку хороши, и они любят подержать мяч. В некотором смысле они играют так же, как и мы. Нас ожидает интересная, но тяжелая игра“.
Два основных претендента на повышение в классе обыграли своего единственного соперника в первом туре и теперь должны выявить лучшего в очной встрече.
Матч Мальты против Эстонии начнется в 21:45, по эстонскому времени.