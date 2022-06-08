Цена на нефть продолжает расти. Когда ждать бензина по 2,5 евро?

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже растет вечером в среду на 3,44%, до $122,9 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, что способно поддержать спрос на топливо. Перспектива увеличения спроса со стороны Китая означает, что цены на нефть могут продолжать расти, заявил сегодня министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на энергетической конференции в Иордании. Цены на нефть все еще далеки от своих максимумов, считает он. Без дополнительных инвестиций по всему миру ОПЕК+ не может гарантировать достаточные поставки нефти, поскольку спрос полностью восстановился после пандемии коронавируса.

В инвестбанке Goldman Sachs ожидают роста цен на нефть марки Brent до $140 за баррель в третьем квартале. Восстановление спроса на энергоносители в Китае, вероятно, вернет рынок нефти к дефициту, считают эксперты. По их подсчетам, в третьем квартале мировой дефицит нефти составит в среднем 400 тыс. баррелей в день. По прогнозам банка, в течение следующих 12 месяцев баррель нефти Brent будет стоить в среднем $135.

Главный исполнительный директор нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейр назвал ситуацию на мировом рынке нефти критической. Он считает, что цены на нефть в этом году могут продемонстрировать „параболический“ рост, взлетев до рекордов и замедлив экономический рост. По его словам, может быть новый исторический максимум, поскольку ограничения на экспорт российской нефти со стороны США и ЕС усугубили и без того ограниченные поставки, ставшие результатом „многих лет недостаточных инвестиций“. Уже в ближайшие несколько месяцев цены могут преодолеть барьер в $150 за баррель, предупредил Вейр.

„Если цена на нефть вырастет до 150 евро, то бензин на заправках Эстонии будет стоить в промежутке 2-2,5 евро за литр“, - сказал изданию Ärileht член руководства топливной компании Alexela Тармо Кярсна 8 марта. Тогда баррель стоил 123 доллара.