Центристы огласили свои приоритеты на политических консультациях(4)
Приоритетами Центристской партии в ходе политических консультаций является сохранение доходов людей в условиях небывалой инфляции, в том числе смягчение последствий от стремительного роста цен на электричество и отопление, отмечают участвующие в переговорах Юри Ратас, Яак Ааб и Яанус Карилайд.
„Инфляция достигла уже 20%, и это повлияло на повседневную жизнь всех жителей Эстонии. Все большую часть доходов люди вынуждены тратить на оплату счетов за коммуслуги, продукты питания и предметы первой необходимости. Впереди новый отопительный сезон, и нам необходимы новые эффективные решения, которые помогут людям справиться материально, а предприятиям – сохранить рабочие места. Мы готовы взвесить различные варианты, как снизить цены на энергоносители и моторное топливо. Также наша цель – чтобы законопроект о повышении семейных пособий был принят. Это обеспечит семьям чувство уверенности в завтрашнем дне“, - сказал председатель центристской партии Юри Ратас.
По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, центристы против различных бюджетных сокращений, поскольку это, напротив, затормозит развитие экономики и еще больше усложнит жизнь мелкому и среднему бизнесу. „Безусловно, надо продолжать строительство Таллиннской больницы, а также реализацию различных инфраструктурных проектов“, - сказал Карилайд.
Занимавший с 2020 по 2021 год пост министра образования и науки Яак Ааб отметил, что проблема финансирования высшего образования должна быть решена быстро и последовательно.
„Нынешняя ситуация, когда министерство и ректора университетов не могут договориться относительно финансирования, административные договоры не подписаны, недопустима. Это ставит по удар будущее высшего образования в Эстонии и функционирование университетов. Молодежи должна быть обеспечена возможность получать соответствующее современным требованиям высшее образование. Мы также считаем необходимым продолжить реализацию проекта, в рамках которого в группах детских садов с русским языком обучения и начальных классах школ работает дополнительный педагог, чьим родным языком является эстонский. Это проект был запущен еще в 2018 году, было нанято 359 учителей эстонского языка. К сожалению, нынешний министр образования и науки Лийна Керсна по каким-то причинам решила не продолжать его реализацию“, - сказал Ааб.