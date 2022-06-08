Центристы огласили свои приоритеты на политических консультациях

„Инфляция достигла уже 20%, и это повлияло на повседневную жизнь всех жителей Эстонии. Все большую часть доходов люди вынуждены тратить на оплату счетов за коммуслуги, продукты питания и предметы первой необходимости. Впереди новый отопительный сезон, и нам необходимы новые эффективные решения, которые помогут людям справиться материально, а предприятиям – сохранить рабочие места. Мы готовы взвесить различные варианты, как снизить цены на энергоносители и моторное топливо. Также наша цель – чтобы законопроект о повышении семейных пособий был принят. Это обеспечит семьям чувство уверенности в завтрашнем дне“, - сказал председатель центристской партии Юри Ратас.



По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, центристы против различных бюджетных сокращений, поскольку это, напротив, затормозит развитие экономики и еще больше усложнит жизнь мелкому и среднему бизнесу. „Безусловно, надо продолжать строительство Таллиннской больницы, а также реализацию различных инфраструктурных проектов“, - сказал Карилайд.



Занимавший с 2020 по 2021 год пост министра образования и науки Яак Ааб отметил, что проблема финансирования высшего образования должна быть решена быстро и последовательно.