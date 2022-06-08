08.06.2022, 19:36
СЕЙЧАС | В Рийгикогу проходит второе чтение законопроекта о семейных пособиях
В среду в 18.40 депутаты парламента в ходе пленарного заседания приступили ко второму чтению законопроекта о детских пособиях.
Законопроект о повышении семейных пособий стал одной из причин недавнего развала правящей коалиции. Один из коалиционных партнеров - Центристская партия - всячески его продвигала, а другой - Партия реформ - выступила категорически против.
Реформисты ко второму чтению подали множество поправок к законопроекту, поэтому весьма вероятно, что заседание Рийгикогу затянется на ночь.
За заседанием можно следить по трансляции.